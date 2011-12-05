-Işık Koşaner'in tanık olması istemine ret ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı mayının patlaması sonucu 7 askerin şehit olmasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Şehit askerlerden Deniz Demirci'nin annesi Raziye Demirci'nin eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in tanık olarak dinlenilmesi isteği mahkeme tarafından reddedildi. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tuğgeneral Zeki Es, Kurmay Albay Rıza Atilla Erdoğan, Kurmay Binbaşı Hakan Alaçam ve avukatları ile müdahil olarak şehit askerlerden Deniz Demirci'nin annesi Raziye Demirci, babası Halil Demirci ve avukatları katıldı. Sanık Tuğgeneral Zeki Es, 13 Ekim'de tamamlanarak mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna karşı beyanda bulundu. Bilirkişi raporunun, ''Anti-Personel mayınların kullanımı, depolanması ve imhasıyla ilgili'' Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası Ottowa Anlaşmasına göre hazırlandığını savunan Es, ''Ottowa anlaşması, yerleştirildikleri yerlerde 30-40 yıl boyunca etkisini sürdüren mayınları kapsayıp, savaş sırasında geçerli olan bir anlaşmadır. Biz, terör riskine karşı savunma amacıyla ömürleri yaklaşık 1 ay olan mayınları kullanıyoruz. Ayrıca mayınları, sivillere kapalı, terör riski çok yüksek yerlere koyuyoruz. Bu meşru savunmadır'' ifadesini kullandı. Patlama meydana geldikten sonra tümen komutanının kendisini aradığını ve 9 dakika 46 saniyelik bir görüşme yaptıklarını belirten Es, bu konuşmanın 2 dakika 6 saniyesinin internette servis edildiğini, 7 dakika 40 saniyelik bölümünün yayınlanmadığını söyledi. Patlamanın ardından bir karışıklık yaşandığını, bunun üzerine 2 uzman çavuşu olay yerine gönderdiğini anlatan Es, ''Bugün olsa bugün de aynı emri verirdim. 2 uzman çavuşu göndermeseydim, daha çok şehit verseydik vicdanım rahat olmazdı. Şimdi vicdanım rahat. Olay yerine hiçbir müdahale olmadı'' ifadesini kullandı. Raporu hazırlayan bilirkişi heyetinin, terör bölgesinde görev yapmadığını, bu nedenle olayı değerlendirecek bilgi ve tecrübeye sahip olmadığını iddia eden Es, raporun içinde, eksik ve yetersiz incelemelerin bulunduğunu ileri sürdü. Bilirkişi heyetinde amir-memur ilişkisi olduğunu savunan Es, yeni bir bilirkişi heyetinin tayin edilmesini talep etti. Bilirkişi Heyetinden Kurmay Albay Halil Ses de bölgeyi bildiğini, vicdanlarını ortaya koyarak bu raporu hazırladıklarını, raporun yeterli olduğunu kaydetti. -Karar- Mahkeme Başkanı Yuzbaşıoğlu daha sonra, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarının yer aldığı gazete kupürünü okuyarak, şehit askerlerden Deniz Demirci'nin annesi Raziye Demirci'ye, ''Orgeneral Koşaner'in tanık olarak dinlenilmesi isteğinin'' devam edip etmediğini sordu. Raziye Demirci de ''İnternete düşen ses kayıtları dinlensin. Benim ciğerimi yaktılar. 2 yıl 8 ay oldu, internete düşen ses kayıtlarında kişilerin suçlarını kabul ettiklerini duydum. Işık Koşaner'in dinlenmesi talebim devam ediyor'' dedi. Şehit askerin babası Halil Demirci de davanın daha fazla uzamasını istemediğini belirterek, ses kaydının dinlenerek, sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme Başkanı Yuzbaşıoğlu, verdiği aranın ardından kararı açıkladı. Yüzbaşıoğlu, Orgeneral Koşaner'in internette yayınlanan ses kayıtlarında dava konusu olaya ilişkin beyanlarda bulunması nedeniyle tanık olarak dinlenilmesi konusundaki talebin, davanın esasına ilişkin olmaması ve delille ispat edilmek istenen olayın karara etkisinin bulunmaması nedeniyle reddine karar verdi. Mahkeme, olay yerinde keşif ve yeniden bilirkişi incelemesi yapılması yönündeki taleplerin ise sanık ve sanık müdafilerinin bilirkişi raporuna karşı sundukları yazılı ve sözlü beyan ve itirazların incelenmesinden sonra değerlendirilmesini kararlaştırdı. Eksik belgelerin tamamlanmasına karar veren mahkeme, davayı 8 Şubat 2012'ye erteledi.