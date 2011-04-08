-IŞIK KOŞANER'E SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - Hukuk Dernekleri Platformu, Genelkurmay Başkanlığının ''Balyoz Davası'' kapsamında görevli ve emekli 163 TSK personelinin tutukluluk halinin devamıyla ilgili açıklamasına ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Sultanhamet'teki İstanbul Adliyesine gelen Hukuk Dernekleri Platformu üyesi bir grup avukat adına açıklama yapan avukat Tülay Sofu, Genelkurmay Başkanlığının, ''Balyoz Davası'' kapsamında görevli ve emekli 163 TSK personelinin tutukluluk halinin devamıyla ilgili yaptığı açıklamayı talihsiz olarak değerlendirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yargı organları görevlerini yaparken hiçbir şahsın ve kurumun maddi ve manevi baskısı altında olamaz. Baskı altındaki bir yargı adaletle hükmedemez. Yapılan açıklama askeri kurumların, darbelerin geliştirdiği askeri vesayet kültüründen halen vazgeçmediğini göstermektedir. Silahlı Kuvvetlerin geçmişten bugüne anlayamadığımız tasarruflarını uç uca eklesek İstanbul'dan Ankara'ya yol olur. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki basın açıklamasının anayasaya aykırı ve suç oluşturacak nitelikte olması nedeniyle Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz.'' Grup, açıklamanın ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve diğer ilgililer hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Dilekçede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner ve diğer ilgiler hakkında ''Yargı görevi yapanı etkileme'' ve ''Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçlarından kamu davası açılması talep edildi.