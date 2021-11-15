İSİG raporu: Ekim ayında 2'si çocuk en az 165 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin İş Cinayeti Raporu’na göre; ekim ayında en az 165 işçi hayatını kaybetti. 2 çocuk da tarım işkolunda çalışırken yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi, ekim ayına ilişkin İş Cinayeti Raporu’nu yayımladı. Rapora göre; ekim ayında iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden 165 kişinin 145’i işçi ve memur, 20’si çiftçi ve esnaf. Ölenlerin 16’sı kadın işçi ve 149’u erkek. 5 göçmen işçi de iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Bu işçilerin 3’ü Suriyeli, 1’i Afganistanlı ve 1’i Gürcistanlı. Ekim ayında 2 çocuk da çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçilerin tarım işkolunda çalıştığı açıklandı.

Raporda, iş cinayetinde yaşamını yitiren işçilere ilişkin verilen bilgiler şöyle:

Tarım işkolunda 17 işçi ve 5 çiftçi hayatını kaybetti. Ölümlerin dörtte biri sanayi işkollarında. Covid-19 nedenli ölümler, en çok sağlık ve eğitim/büro işkollarında meydana geldi. Ekim ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 9’u (yüzde 5,45) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler gıda, kimya, eğitim, büro, metal, sağlık ve güvenlik işkollarında çalışıyordu.

En fazla ölüm nedenleri Covid-19, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme, zehirlenme/boğulma, kalp krizi, şiddet, patlama/yanma, intihar, elektrik çarpması ve kesilme/kopma. Covid-19 nedeniyle 15 ölüm sağlık, 14 ölüm büro/eğitim, 3 ölüm güvenlik iş kolunda oldu. İnşaatlardaki iş cinayetlerinin yarısı yüksekten düşme nedenli.

15 ölüm İstanbul’da; 8 ölüm Kocaeli’de; 7 ölüm Antalya’da; 6’şar ölüm Ankara, Bursa, Samsun ve Zonguldak’ta; 5’er ölüm İzmir, Konya, Rize, Sakarya, Şanlıurfa ve Uşak’ta; 4’er ölüm Çorum ve Eskişehir’de, 3’er ölüm Adana, Batman, Erzurum, Hakkari, Kayseri, Kütahya, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon’da meydana geldi.