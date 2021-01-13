İSİG raporu açıklandı: 2020 yılında 2 bin 427 iş cinayeti gerçekleşti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin 2020 iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda, "Yüzde 66’sını ulusal basından; yüzde 34’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2020 yılında en az 2 bin 427 işçi hayatını kaybetti" denildi.

Rapora göre, 2020 yılında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

"Ocak ayında en az 114, şubatta 132 işçi, martta 113 işçi, nisanda en az 223 işçi, mayısta 166, haziranda 190, temmuzda 164, ağustosta 218, eylül ayında 211, ekimde 232, kasımda 308, aralık ayında en az 356 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti…"

En çok can kaybı tarım ve orman işkolunda

İş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına bakıldığında ise 2023 ücretli (işçi ve memur) ve 404 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 83’ünü ücretliler yüzde 17’sini ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturdu.

2020 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

"Tarım, Orman işkolunda 442 emekçi (224 çiftçi ve 218 işçi); İnşaat, Yol işkolunda 355 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 330 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 296 emekçi; Taşımacılık işkolunda 248 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 141 işçi; Metal işkolunda 106 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 79 işçi; Madencilik işkolunda 61 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 54 işçi; Enerji işkolunda 54 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 44 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 44 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 43 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 26 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 23 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 14 işçi; İletişim işkolunda 8 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 7 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 5 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 47 işçi hayatını kaybetti."

Koronavirüs nedeniyle 741 işçi yaşamını yitirdi

Rapora göre 2020'de Kovid-19 nedeniyle 741 işçi, trafik, servis kazası nedeniyle 388 işçi yaşamını yitirdi. Aynı dönemde ezilme, göçük nedeniyle 296 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 237 işçi; şiddet nedeniyle 105 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 104 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 87 işçi öldü. Patlama ve yanma gibi nedenlerle ölen işçi sayısı 53 oldu. 27 işçi nesne çarpması, düşmesi nedeniyle, 21 işçi kesilme, bir uzvunun kopması gibi nedenlerle yaşamını yitirdi.

22 çocuk işçi

2020 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 22 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 46 çocuk/genç işçi,

18-27 yaş arası 258 işçi,

28-50 yaş arası 1079 işçi,

51-64 yaş arası 708 işçi,

65 yaş ve üstü 159 işçi,

Yaşı kayıtlara girmeyen ise 155 işçi hayatını kaybetti.

Sığınmacılarda da sayı yüksek

2020 yılında 101 sığınmacı işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere göre dağılımı ise şöyle:

"48 işçi Suriyeli; 28 işçi Afganistanlı; 5 işçi Türkmenistanlı; 4’er işçi Gürcistanlı ve Özbekistanlı; 2’şer işçi Azerbaycanlı, İranlı, Rusyalı ve Ukraynalı; 1’er işçi Bulgaristanlı, Iraklı, Nepalli ve Pakistanlı."