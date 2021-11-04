İSİG raporu: 19 yıllık AKP iktidarında en az 28 bin 380 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG), yayınladığı rapora göre, AKP’nin hükümete geldiği 3 Kasım 2002'den beri en az 28 bin 380 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İSİG’İn açıklamasında "Her geçen yıl emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalar, giderek azalan alım gücü, hak ve özgürlük mücadelelerine karşı süreklileşen bir baskı ve güvencesiz çalışma koşullarının yaşama geçirildiği bir iş cinayetleri rejimi. İşte 19 yılın özeti bu" denildi.

Açıklamada 19 yılda meydana gelen iş cinayetlerinden bir bölümü de paylaşıldı.

-Soma, Davutpaşa, Ostim, Torunlar, Isparta, Düzce, Ermenek, Esenyurt, Erzurum, Samsun, Güllük, Elbistan, Şırnak, Dursunbey, Hendek, 3.Havalimanı, Tuzla Tersaneleri, Kot Kumlama gibi birçok işçi katliamı bu dönemde meydana geldi.

-Her bin işçi için yılda 4 ila 12 yeni meslek hastalığı olgusu beklenmekte. Yani Türkiye’de her yıl yaklaşık 120 bin ila 360 bin arasında işçi meslek hastalığına yakalanmakta.

-İş cinayetleri sonrası adaletsizlik, cezasızlık bir kural haline geldi.

-Taşeron çalıştırma başta olmak üzere esnek ve güvencesiz çalıştırma yasal hale getirildi. Türkiye önce Avrupa’nın Çin’i şimdi ise Avrupa’nın Bangladeş’i haline getirilmiştir.