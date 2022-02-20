İSİG: Ocak ayında 111 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, ocak ayında en az 111 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İSİG, ocak ayına ilişkin iş kazaları verilerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında en az 111 işçi, iş kazasında yaşamını yitirdi. İSİG verilerine göre; ölen 111 emekçinin 100’ü ücretli (işçi ve memur), 11’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor. En fazla görülen ölüm nedenleri, trafik/servis kazası, Covid-19, ezilme/göçük, yüksekten düşme, intihar, kalp krizi, şiddet, elektrik çarpması ve nesne düşmesi/çarpması oldu.

Ocak ayında trafik ve servis kazası ile taşımacılık işkolundaki ölümler dikkat çekti. Bu kazalara, araçların bakımının yapılmaması veya yolcu taşımaya uygun olmaması, şoförlerin ağır ve uzun çalışma koşulları neden oldu.

Ocak ayında bir çocuk, çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk, işçi konaklama işkolunda çalışıyordu. 51 yaş ve üstündeki 28 işçi de çalışırken öldü. Ocak ayındaki iş cinayetlerinde ölenlerin 11’i kadın işçi, 100’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri ticaret, metal, taşımacılık, sağlık, konaklama ve genel işler işkollarında meydana geldi. (ANKA)