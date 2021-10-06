İSİG Meclisi Raporu: Eylül ayında 175, yılın ilk dokuz ayında ise en az 1674 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, her ay yayımladığı iş cinayetleri raporuna göre, Eylül ayında, tedbirsizlik ve ihmaller nedeniyle yaşanan iş kazalarında en az 5’i çocuk olmak üzere 175 işçi öldü. Raporda, Eylül'de yaşamını yitiren işçilerden 153’ünün ücretli, 22’sinin ise kendi nam ve hesabına çalışan kişiler olduğuna yer verildi.

5 çocuk yaşamını yitirdi

İş cinayetlerinde ölenlerin 18’inin kadın işçi, 157’sinin ise erkek işçi olduğu belirtilen raporda, kadın işçi cinayetlerinin tarım, ticaret, eğitim, büro ve sağlık iş kollarında gerçekleştiği kaydedildi. Raporda, Eylül'de yaşamını yitiren 5 kişinin mülteci işçi, 5'inin de çocuk işçi olduğu paylaşıldı.

Rapora göre, ölümler en çok tarım/orman, ticaret/büro/eğitim, inşaat/yol, sağlık, taşımacılık, tekstil, belediye/genel işler, metal, madencilik, konaklama, güvenlik, gemi/tersane ve kimya iş kollarında yaşandı.

Kadın işçi cinayetleri ise tarım, tekstil, basın, eğitim, büro, taşımacılık, sağlık, konaklama ve güvenlik iş kollarında yaşanırken

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre, iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 203 işçi,

Şubat ayında en az 142 işçi,

Mart ayında en az 144 işçi,

Nisan ayında en az 258 işçi,

Mayıs ayında en az 239 işçi,

Haziran ayında en az 180 işçi,

Temmuz ayında en az 155 işçi,

Ağustos ayında en az 178 işçi,

Eylül ayında en az 175 işçi öldü.

2021 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinde en az 1674 işçi hayatını kaybetti.

13 ölüm İstanbul’da; 11 ölüm Kocaeli’de; 10’ar ölüm Şanlıurfa ve Tekirdağ’da; 9 ölüm Bursa’da; 8’er ölüm Antalya ve İzmir’de; 7 ölüm Ankara’da; 5’er ölüm Adana ve Çorum’da; 4’er ölüm Hatay, Karabük, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun’da; 3’er ölüm Bilecik, Bolu, Diyarbakır, Muğla ve Trabzon’da; 2’şer ölüm Ağrı, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa ve Mardin’de; 1’er ölüm Adıyaman, Afyon, Aksaray, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bingöl, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Malatya, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Uşak, Zonguldak, Almanya ve Kırgızistan’da yaşandı.

2021/ Eylül ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 175 işçinin ismi şöyle:

Ahmet Naneci, Nuri Demir, Aşkın Tün, Delil Alış, Casım El Sice, Necmi Sedef, Serdal Ton, Ayşe Sığırcı, Süleyman Güler, S.A., Mustafa Sığırcı, Abdurrahman Cengiz, Fatih Çelik, Ömer Y., Zekeriya A., Abdurrahman Duranay, Musa Ay, Ahmet Elik, Şaban Tönget, Ali Şahin, Ayşe Yiğitalp, Necmi Karadaş, Enes Kurt, Taha Demirler, Azize Erbay, Mustafa Bolca, Kemal Badalov, Osman Karatepe, Erkan Karahüyüklü, Özgür Has, Alper Güler, Mesut Tetik, Nazif Çukur, Muharrem Şentürk, Abuzer Çelik, Hilal El Raşit, Ersin Özsoy, Emre Ağbulak, Bekir Kurt, Murat Çoban, Aysel Şentürk, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksoy, Hülya Dinçkol, Halil Aksoy, Bayram Gezerov, Zeynel Acar, Erol Kes, Hediye Çınar, Hamza Pınarbaşı, Mehmet Ali Piştof, Ramazan Şahin, İlbay Vurdular, Berrin Metin, Turhan Cemal Çırak, Cemal Memiş, Ahmet Çakmak, Akif Aykanat, Ercan Güler, Gülhat Demir, Onut Öztürk Hacıosmanoğlu, Hasan Kürşat Demir, Şaban Kır, Ekrem Er, Ali Faruk Terzi, Remzi Türkmen, Tahsin Tunç, Hilmi Gümüş, Sevda Biryan, Adnan Varan, Selahattin Yılmaz, İsmail Kınalı, İsmail Sevim, Aziz Kocatürk, Zeynel Abidin Oğuz, Ayhan Okuyan, Halil Ahmet Kurt, Çetin Sevin, Fatih Sungurtekin, Mustafa Uyar, Sabri Ö., Ramazan Odabaş, Adem Sevener, Berkan Üzgü, Ahmet Mutlu, Lütfi İnat, Ferhat Temel, Mutalip Başkurt, Bozan Baydil, Mehmet Bayrakçı, Yusuf Demir, Mustafa Akkoç, Ömer Akgül, Erol Arpacı, Ali Çiçek, Dilaver Kıyak, Engin Çal, Ahmet Çiçek, Şerif Özdemir, Mustafa Doğan, Veli Arslan, Rıdvan Kılıç, Ömer E., Bekir Tekirağaç, Şahin Uzun, Yasin Karadeniz, Denizcan Karakuzu, Murat Aktürk, Aziz Albayrak, Ahmet Aktaş, Yunus Bozkır, Halit Uğur, Sedat Akkuş, İzzet Utkun, Serdar Çiçek, Oğuzhan Kutbay, Aziz Çağlar, Burç D., Hüseyin Kantarcı, Murat Gürses, Lasif Uysal, Erol Kıyak, Ahmet Dilsiz, İlyas Bıdık, Veli Bal, Volkan Ekinci, Alim Eren, Suhi Topuzoğlu, Cevat Karnapoğlu, Nurullah Atasoy, Cavit Çiftçi, Adem Demir, Hacı Ömer Çınar, Necmettin Dündar, Halil İbrahim Varan, Kenan Alioğlu, Murat Ürflü, Ali Avni Silleli, Hasan Feyzi Katıöz, Muslahattin Çakır, Yusuf Modanlar, Duygu Ömrüuzun, Berra Tüfekçibaşı, Mehmet Murat Sepin, Kezban Gürsoy, Tuna Karadeniz, Metin Uzundurukan, Atilla Ateren, Eszter Jeles, Emirhan Korkmaz, Savaş Erizgi, Mustafa Bakar, Muhammet Talha Karabacak, Nagihan Ekiz, İhsan Alıcı, Ahmet Aydın, Ali Karakaya, Tayfur Işık, Arif Emre Beydilli, Hüseyin Buyruk, Oğuz Kaçmaz, Enes Sakarya, Mustafa Güney, Mahsun ., Memiş Göksu, Muhammed Elalyan, Mustafa Şahan, Abdülhamit Yıldırım, Yusuf Tümenci, Gürdal Gökçe ve ismi öğrenilemeyen iki işçi...