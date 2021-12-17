İSİG Meclisi Raporu: Kasım'da 164, yılın ilk on bir ayında ise en az 2017 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Kasım ayı iş cinayetleri rakamlarını açıkladı. Buna göre kasım ayında en az 164, işçi hayatını kaybetti. Ölümler en çok inşaat/yol, sağlık, ticaret/büro/eğitim, tarım/orman ve belediye işkollarında yaşandı.

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 203 işçi,

Şubat ayında en az 142 işçi,

Mart ayında en az 144 işçi,

Nisan ayında en az 258 işçi,

Mayıs ayında en az 239 işçi,

Haziran ayında en az 180 işçi,

Temmuz ayında en az 155 işçi,

Ağustos ayında en az 178 işçi,

Eylül ayında en az 189 işçi,

Ekim ayında en az 165 işçi,

Kasım ayında ise en az 164 işçi,

2021 yılının ilk on bir ayında en az 2017 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.