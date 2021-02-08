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İSİG açıkladı: Ocak ayında en az 199 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

08 Şubat 2021 13:08

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin iş cinayetleri raporuna göre, Ocak ayında en az 199 işçi hayatını kaybetti.

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