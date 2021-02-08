İSİG açıkladı: Ocak ayında en az 199 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Ocak ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre yeni yılın ilk ayında en az 199 işçi hayatını kaybetti.

“Salgın Yönetimine Karşı Direniş ve Dayanışma Kazanacak…” başlığıyla kamuoyuna duyurulan raporda, salgın koşullarında Türkiye’yi ucuz işgücü cenneti olarak uluslararası sermayeye pazarlamaya çalışan sömürü düzeninin işçileri virüsten korumak yerine daha çok çalıştırdığı savunularak "Yasalarla, yönetmeliklerle, fabrikalara özel faaliyet izinleriyle, kapalı devre çalışma sistemiyle ve teşviklerle patronlar semirtilirken, işçilere sefalet ücreti reva görülüyor, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri almayan işyerlerini koruyan ‘çarklar dönsün’ anlayışıyla işçi kırımı meydana geliyor..." denildi.

İSİG’in Ocak ayına ilişkin raporundan öne çıkanlar şöyle:

-199 emekçinin 177’si ücretli (işçi ve memur), 22’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

-Ölen işçilerin 13’ü kadın, 186’sı erkek. bir çocuk da iş cinayetinde can verdi.

-51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 71 emekçi bulunuyor.

-Dokuz göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti. Bunlardan üçü Somalili, ikisi Afganistanlı, biri Azerbaycanlı, biri Moldovyalı, 1biri Suriyeli, biri Ukraynalı

-Ölen işçilerin 14’ü sendikalı. Sendikalı işçiler maden, deri, eğitim, metal, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.

-İş cinayetleri en çok ağlık, ticaret/eğitim/büro, taşımacılık, inşaat, tarım, metal, güvenlik, belediye, madencilik ve konaklama işkollarında gerçekleşti.

-En fazla ölüm nedenleri sırasıyla Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, kalp krizi, şiddet, zehirlenme/boğulma, intihar ve elektrik çarpması.

-Covid-19 nedenli ölümler sırasıyla sağlık, ticaret/eğitim/büro, güvenlik, belediye, tekstil, metal, konaklama, kimya, banka ve taşımacılık işkollarında meydana geldi.

-En çok iş cinayeti 20 ölüm ile İstanbul’da yaşandı. İstanbul’u sırasıyla Mersin, İzmir, Samsun, Adana, Manisa ve Tekirdağ izledi.

-Ölümler en çok sağlık, ticaret/eğitim/büro, taşımacılık, inşaat, tarım, metal, güvenlik, belediye, madencilik ve konaklama işkollarında gerçekleşti.

-En fazla ölüm nedenleri sırasıyla Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, kalp krizi, şiddet, zehirlenme/boğulma, intihar ve elektrik çarpması.

-Covid-19 nedenli ölümler sırasıyla sağlık, ticaret/eğitim/büro, güvenlik, belediye, tekstil, metal, konaklama, kimya, banka ve taşımacılık işkollarında meydana geldi.

-15-17 yaş grubunda 1 işçi,18-27 yaş grubunda 21 işçi, 28-50 yaş grubunda 97 işçi, 51-64 yaş grubunda 51 işçi, 65 yaş ve üstü yaş grubunda 20 işçi ve yaşını bilinmeyen/öğrenilemeyen 9 işçi hayatını kaybetti...