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Dünya

IŞİD’ten trans kadına bıçaklı saldırı!

Belçika’da yaşanan olayda, trans kadının sosyal medyadan birçok kez tehdit edildiğini öğrenildi

15 Haziran 2016 01:00

Belçika basını, başkent Brüksel'de Tunus kökenli bir trans kadının, IŞİD üyesi olduklarını söyleyen iki erkek tarafından bıçaklandığını duyurdu.

Cinsiyet değiştirerek erkek olmak isteyen Sharky adlı kadın, daha önce de IŞİD tarafından Tunus'ta tehdit edildiği için Belçika'ya sığındığını söyledi.

De Morgen gazetesinin haberine göre olay Cumartesi akşamı Brüksel'e bağlı Etterbeek semtinde meydana geldi.

Sharky adlı Tunus kökenli trans kadın, IŞİD üyesi olduklarını söyleyen kişilerce defalarca bıçaklandı. Karnından aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Belçika basınına konuşan trans kadın, bunun yaşadığı ilk saldırı olmadığını söyledi. Daha önce Tunus'ta IŞİD tarafından defalarca tehdit edilip, saldırıya uğradığını anlattı.

IŞİD'in kendisini Tunus'tan bu yana takip ettiğini söyleyen Sharky, saldırganların, "dini kurallara uygun yaşamayanlara ne yaptıklarını göstermek için" kendisini öldürmek istediklerini öne sürdü.

"Tehdit ediliyorlardı"

Tunus kökenli trans kadın "Kafamı uçurmak için IŞİD'den emir beklediklerini söylediler" dedi.

Sharky, Belçika'da artık kendini güvende hissetmediğini, ismini değiştirerek güvenli bir ülkeye sığınma başvurusu yapacağını söyledi.

Irkçılık Karşıtı Eşit Şanslar Merkezi de, Tunus kökenli kadının bir süredir sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini açıkladı.

Merkeze göre, trans kadın daha önce de fiziksel şiddete maruz kaldı. Bu nedenle Shrky adlı kadının polise suç duyurusunda bulunduğu vurgulandı.

Saldırıya ilişkin dosya Brüksel Savcılığı'na iletildi. Savcılık, saldırganların IŞİD'le bağlantısı konusunda araştırmanın sürdüğünü açıkladı.

Savcılık, kadın kurbanın hayati tehlikesi bulunmadığını ve soruşturmanın devam etmesi nedeniyle daha fazla bilgi verilemeyeceğinİ bildirdi.

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