IŞİD'ten Kilis'teki sınır karakoluna taciz ateşi

Kilis’in karşısındaki Suriye’nin Azez İlçesi’ndeki Türkiye sınırında IŞİD'in kontrolünde bulunan köylerden taciz ateşi açıldı.

Kilis’in Yavuzlu Köyü karşısındaki Suriye’nin Düden, Kara Mezra Bıgıddın ile Kara Köprülü Köyü’nde IŞİD ile muhalif grupların bir araya gelerek kurduğu Fetih Ordusu arasında son günlerde görülen çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Sınıra yakın noktada süren IŞİD ile muhalifler arasındaki çatışmalar sırasında ateşlenen silah ve havanların sesi Türkiye tarafından da duyuluyor. Sık sık patlamaların meydana geldiği bölgelerden yükselen dumanlar Türkiye tarafından çıplak gözle görülürken, sınırhattında güvenlik güçleri zırhlı araçlarla yoğun önlem aldı.

Taciz ateşi

Öte yandan IŞİD militanlarının denetimindeki Bıgıddın Köyü’nden Kilis’in Yavuzlu Köyü yakınlarındaki Şehit Mehmet Sınır Karakolu’na taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine angajman kuralları kapsamında, askerler taciz ateşinin açıldığı bölgeye obüs ve ağır silahlarla karşılık verdi.

6 yaralı Türkiye'de

İddiaya göre Rus savaş uçakları Türkiye sınırına 17 kilometre uzaklıktaki Hameyin Köyü’ne saldırı düzenledi. Hava bombardımanında yaralanan 6 Suriyeli, yakınları tarafından tedavi için Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.