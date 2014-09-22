IŞİD'den kaçan 90 yaşındaki Heyfo Aso Türkiye'de yalnız kaldı

Suriye’nin Kobanê kentinden Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) korkusundan kaçarak Türkiye’ye gelen 90 yaşındaki Heyfo Aso geldiği Suruç’a bağlı bir köyün çölünde tek başına yalnız kaldı.

Suriye’nin Kobanê kentinden terör örgütü IŞİD korkusu yüzünden Kobanê’nin Korık köyünden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Mertismail köyüne tel örgülerini aşarak bir grup Rojavalı Kürtle gelen 90 yaşındaki Heyfo Aso adlı Kürt kadını kimsesiz olmadığı için geldiği köyde yalnız kaldı.

Köyde boş bir tarlada uzandığı görülen ve bize Kürtçe konuşan yaşlı kadın Aso, 5 çocuğu olduğunu ancak çocuklarının Suriye’de yaşanan iç karışıklıktan bu yana İş için Irak ve Türkiye ile Ürdün’e gittiğinden dolayı kendisinin Korık köyünde yalnız kaldığını söyledi.

IŞİD’in kendi köylerine yönelik başlattığı saldırıdan dolayı köylülerle birlikte kaçtığını aktaran Aso, yürüyemediği için komşularının arabasıyla Türkiye sınırına kadar geldiğini kaydetti.

Türkiye’de gidebileceği bir yeri olmadığını anlatan Aso, hasta olduğunu ve tek isteğinin biran evvel köye gitmek olduğunu dile getirdi.