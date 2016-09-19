IŞİD'linin üstünden cemevinin fotoğrafları çıktı; Aleviler tedirgin: 24 saat nöbet tutuyoruz!

Gaziantep’te önceki gün yakalanan bir IŞİD militanının üzerinden cemevinin çeşitli açılardan çekilmiş fotoğrafının bulunması üzerine güvenlik güçleri, cemevi etrafında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bölgede ve yurt genelinde bulunan cemevlerinin güvenliğinin nasıl sağlanacağı da tartışılmaya başlandı. Bölgede yaşanan saldırılar nedeniyle de tedirgin olan Alevi vatandaşlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri, hükümetin gerekli önlemleri almasını istedi. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız “Alevileri ve cemevlerini yıllardır yadsıyan, yok sayan, hakaret eden, bu anlamda gericilerin, yobazların, şeriatçıların hedefi haline getiren AKP’nin yarattığı bir sonuçtur bu. Diyanet’in de eseridir bu aynı zamanda. Alevilerin dışında Türkiye halkının bütün olarak buna karşı çıkması gerekir” dedi.

“Hükümet hedefe koydu”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez konuyla ilgili “IŞİD her açıklamasında Alevilerin hedef olduğunu sürekli dile getirdi, ama ne yazık ki o zaman hükümet yetkilileri bunları dikkate almıyorlardı. IŞİD’linin üzerinden cemevinin fotoğraflarının çıkması, saldırı hazırlığının yapıldığının somut göstergesidir. Suriye politikasını Sünni mezhebi üzerinden yürüten hükümet Alevileri hedefe koydu” değerlendirmesinde bulundu

'‘24 saat nöbet’'

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan 24 saat nöbet tuttuklarını ifade ederek “Türkiye’yi bir kaos ortamına sürüklemenin en kestirme yolu ibadet merkezlerinde bir çatışma ortamı yaratmaktır. Aleviler olarak bizler bir tedirginlik içerisindeyiz. Güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. 24 saat cemevlerinin etrafında nöbet tutuyoruz” diye konuştu.

Erdem: Önlem alındı mı?

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, IŞİD’in cemevlerine bombalı saldırı yapacağı ihbarlarının artmasıyla birlikte büyüyen tartışmalara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yazılı soru önergesi vererek “IŞİD’in İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde ibadethanelere yönelik saldırı yapma ihtimaline karşı ne tür güvenlik önlemleri alınmaktadır?” diye sordu.