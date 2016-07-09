IŞİD’lilerin tedavisi Mersin’de mi yapıldı?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mersin’de tedavi gördüğü iddia edilen IŞİD üyelerini, Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

5 Haziran 2015’te HDP Diyarbakır mitinginde gerçekleşen bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 400’e yakın kişi ise yaralanmıştı. Bombalı saldırıya ilişkin soruşturma dosyasına yansıyan IŞİD üyelerinin konuşmaları ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuşmalara, IŞİD mensuplarının Türkiye-Suriye arasında birçok kez patlayıcı madde sevkiyatı yaptığı, IŞİD’lilerin tedavilerini Mersin’de yaptırdığı ve para gönderdiğine ilişkin bilgiler yansıdı.

“Antep’teki IŞİD yapılanmaları soruşturuldu mu?”

Evrensel'de yer alan habere göre, Tanrıkulu verdiği önergede, IŞİD mensuplarına ait konuşmalarda Türkiye’ye getirilen IŞİD militanlarına para verildiği ve tedavilerinin de Mersin’de yapıldığına ilişkin iddialara yer vererek, “Türkiye’ye illegal olarak getirilen IŞİD militanlarının Mersin’de tedavi edildiği iddiası doğru mudur, bu iddia ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış soruşturma bulunmakta mıdır?” diye sordu. Tanrıkulu ayrıca, soruşturma dosyasında yer alan konuşma kayıtlarına göre IŞİD’in Antep’te ciddi yapılanması olduğu ve bu şehir için çeşitli yapılanmalar düşündüğünün anlaşıldığını belirterek, konuya ilişkin; “Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşma bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa soruşturmanın akıbeti nedir?” diye sordu.

“Emniyet neden operasyon düzenlemedi?”

İllegal olarak Mersin’de tedavi edildikleri belirtilen IŞİD’lilerin kullandıkları hastaneyi ve bu hastanenin Sağlık Bakanlığından ruhsatı bulunup bulunmadığını da soran Tanrıkulu, “Basında yer alan konuşma içeriklerine göre IŞİD’liler sıklıkla açık ya da şifreli olarak patlayıcılardan bahsettikleri halde neden bu kişilere emniyet birimleri operasyon düzenlememiştir? Bu konuda yetkililerin ihmali var mıdır? Diyarbakır’da 5 Haziran 2015 günü mitingde düzenlenen bombalı saldırının soruşturma dosyasında konuşması yer alan IŞİD mensubu sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı hakkında yakalama kararı bulunmaktadır?” diye sordu.