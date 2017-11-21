IŞİD'lilerin eşleri ve çocukları sınır dışı ediliyor

Ninova Vilayet Konsey Başkan Yardımcısı Nurettin Kablan, Musul'un IŞİD'in elinden alınmasından sonra yakalanan IŞİD militanlarının eş ve çocuklarının sınır dışı edilebilmeleri için Musul'dan Bağdat'a götürüldüğünü söyledi. Kablan daha önce bir grubun sınır dışı edildiğini, bu grubun ikinci dalga olduğunu belirterek, "İki ya da üç dalga daha olacak" dedi.

IŞİD'in Musul'dan alınmasından sonra IŞİD militanlarının eş ve çocuklarından oluşan toplam bin 200 kadın ve çocuk gözaltına alınmıştı. 2014 yılından bu yana IŞİD'in kontrolünde olan Musul bu yıl temmuz ayında Iraklı güvenlik güçlerince IŞİD'den kurtarılmıştı.

300'ü Türk vatandaşı

IŞİD militanlarının eş ve çocukları Musul yakınlarındaki Tel Keif'te gözaltında tutuluyordu. Iraklı yetkililer Eylül ayında yaptıkları açıklamada, IŞİD militanlarının eşi 509 kadın ile 813 çocuğun Avrupa, Asya ve Amerika'dan 13 ülkenin vatandaşı olduğunu duyurmuştu. Irak hükümetinden bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, IŞİD militanlarıyla evli kadınlardan 300'ünün Türk vatandaşı olduğunu belirtti.

Göçmenlerin hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşu, Norveç Mülteci Konseyi, gözaltıdaki kadınların Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Tacikistan vatandaşı olduğunu duyurdu.

Fransa çocukları tek tek incelemek istiyor

IŞİD'in kontrolündeki bölgelerden geldikleri ülkelere dönmek isteyenler konusunda ülkeler arasında farklılıklar dikkat çekiyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian IŞİD militanları ile yakınlarının Irak'ta mahkemeye çıkarılarak yargılanacağını açıklamıştı. Fransa Dışişleri Bakanı IŞİD militanlarının Fransa vatandaşı çocukları hakkında ise tek tek inceleme yapılarak karar verileceğini söylemişti.

AFP, HT/ÖA

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