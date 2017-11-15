"IŞİD'liler, sivilleri canlı kalkan olarak tutuyordu"

Rakka’da IŞİD militanlarının tahliyesine izin verildiği yönündeki haberlerle ilgili olarak Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynakları, IŞİD'lilerin sivilleri canlı kalkan olarak kulladığı ve katliam yapmakla tehdit ettiğini söyledi.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın DSG askeri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, tahliyeler sivillerin kurtarılmasına yönelik operasyon kapsamında yapıldı. Askeri kaynaklar, Rakka’daki çatışmaların son günlerinde Futbol Sahası, El Neim Meydanı ve Harun Reşid Parkı civarında IŞİD militanlarının, kendi ailelerinin de içinde olduğu 850 sivili esir tuttuğu ve canlı kalkan olarak kullandığını aktardı. Aynı kaynak Rakkalı Arap aşiretlerinin de araya girmesiyle söz konusu IŞİD’lilerin aileleriyle Elbu Kemal ilçesine geçişine izin verildiğini belirtti.



Ajansa konuşan askeri yetkili "Bölge aşiretleri çatışılırsa yaralı IŞİD’lilerin sivilleri ve kendi ailelerini katledeceğini ilettiler. Aşiretler bizden söz konusu yaralı ve ailelerinin geçişine izin vermemizi istediler. Biz de onların çağrısıyla halkımızı kurtarmak için savaşıyorduk. Bu sebeple halklarımızın güvenliğini sağlamak temel görevimizdi. Bu doğrultuda karar verdik ve yaralı IŞİD’lilerin çıkışına izin verdik" dedi.