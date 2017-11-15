T24 LogoT24 Logo
Dünya

"IŞİD'liler, sivilleri canlı kalkan olarak tutuyordu"

"Halklarımızın güvenliğini sağlamak temel görevimizdi, bu doğrultuda karar verdik ve yaralı IŞİD’lilerin çıkışına izin verdik"

15 Kasım 2017 17:50

Rakka’da IŞİD militanlarının tahliyesine izin verildiği yönündeki haberlerle ilgili olarak Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynakları, IŞİD'lilerin sivilleri canlı kalkan olarak kulladığı ve katliam yapmakla tehdit ettiğini söyledi.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın DSG askeri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, tahliyeler sivillerin kurtarılmasına yönelik operasyon kapsamında yapıldı. Askeri kaynaklar, Rakka’daki çatışmaların son günlerinde Futbol Sahası, El Neim Meydanı ve Harun Reşid Parkı civarında IŞİD militanlarının, kendi ailelerinin de içinde olduğu 850 sivili esir tuttuğu ve canlı kalkan olarak kullandığını aktardı. Aynı kaynak Rakkalı Arap aşiretlerinin de araya girmesiyle söz konusu IŞİD’lilerin aileleriyle Elbu Kemal ilçesine geçişine izin verildiğini belirtti.

Ajansa konuşan askeri yetkili "Bölge aşiretleri çatışılırsa yaralı IŞİD’lilerin sivilleri ve kendi ailelerini katledeceğini ilettiler. Aşiretler bizden söz konusu yaralı ve ailelerinin geçişine izin vermemizi istediler. Biz de onların çağrısıyla halkımızı kurtarmak için savaşıyorduk. Bu sebeple halklarımızın güvenliğini sağlamak temel görevimizdi. Bu doğrultuda karar verdik ve yaralı IŞİD’lilerin çıkışına izin verdik" dedi. 

ETİKETLER

ışidsdghabertahliyeyaralıkalkanhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24