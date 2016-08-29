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Dünya

"IŞİD'liler Cerablus'un köylerinde sivil kıyafetlerle saklanıyor!"

Bazı sivil kıyafetle saklanan bazı IŞİD militanlarının etkisiz hale getirildiği ileri sürüldü

29 Ağustos 2016 16:21

TSK'nın düzenlediği Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında karadan destek veren ÖSO’nun ele geçirdiği Cerablus'u terk eden IŞİD militanlarının son 15 günlük dönemde ilçeyi terk ederek yakın noktalardaki köylere gittiği, sivil kıyafetlerle saklandığı iddia edildi.

 

Bab bölgesine ulaşamayanlar...

 

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Bab bölgesine ulaşamayan IŞİD militanlarının yerleştikleri köylerde deşifre olmamak için sakallarını kesip, kıyafetlerini değiştirerek kendilerini kamufle etmeye çalıştığı belirtildi.

Bulundukları köylerde barınan IŞİD militanlarının deşifre edilmeleri halinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanma tehdidinde bulunduğu da ileri sürüldü.

ÖSO mensuplarının şu ana kadar ele geçirdiği 13 köyde bu şekilde kamufle olan bazı IŞİD militanlarını tespit ederek etkisiz hale getirdiği de bildirildi.

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