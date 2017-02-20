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IŞİD'li terörist: 500 kişiyi öldürdüm, 200 kadına tecavüz ettim!

"Öldürülmesi gerekenleri öldürür, kafası kesilmesi gerekenlerin kafasını keserdik"

20 Şubat 2017 00:56

Kerkük'te düzenlenen bir operasyonun ardından yakalanan iki IŞİD'li teröristlerden biri olan Amar Hussein 500 kişiyi öldürdüğünü, 200 kadına tecavüz ettiğini soğukkanlılıkla anlatırken yaptıklarının 'normal' olduğunu savundu.

Cumhuriyet’in Daily Mail’den referans verdiği haberine göre, küçük bir hücrede tutulan Hussein 2013'te IŞID'e katıldığını ve o günden beri tahminen 500 kişiyi öldürmüş olabileceğini itiraf etti.

"Kafası kesilmesi gerekenlerin kafasını keserdik"

Hussein, öldürdüğü ve kafasını kestiği insanlarla ilgili olarak da "Öldürülmesi gerekenleri öldürür, kafası kesilmesi gerekenlerin kafasını keserdik. İlk insanı öldürmek zor olsa da zamanla günden güne alışılıyor" dedi.

İfadesinin devamında da "Bazen tek seferde 8 - 9 - 10 kişi öldürdüğümüz olurdu. Bazen de 30 - 40 kişi... Onları bir çöle götürüp öldürürdük. Gözlerine bir bant takar ve kafalarına kurşunları tereddütsüz sıkardık" dedi.

Fakir olduğu için örgüte katılmış

Kendisinin fakir olduğu için IŞİD'e katıldığını söyleyen 21 yaşıdaki Hussein, "Param yoktu, işim yoktu, kimse bana doğru ve yanlışı söylemiyordu. Arkadaşlarım vardı ama kimse bana bir tavsiye vermemişti" dedi.

El Kaide üyesiydi IŞİD'e katıldı 

21 yaşında olan Hussein Reuters'a, İlk olarak El Kaide üyesi olup sonradan IŞİD'e geçtiğini söyledi.

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