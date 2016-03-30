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IŞİD'li canlı bombaları yakalatana 1,5 milyon TL ödül

Bakanlık, aranan IŞİD'li canlı bombalar Savaş Yıldız ve Hacı Ali Durmaz'ı mavi listeye aldı

İstiklal Caddesi&#39;nde13 Mart&#39;taki canlı bomba saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmişti

30 Mart 2016 13:45

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Taksim’de 13 Mart günü 5 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrası eylem hazırlığında oldukları belirtilen IŞİD militanları Savaş Yıldız ve Hacı Ali Durmaz’ı “aranan terörist” sitesine ekledi. Bakanlık, iki IŞİD militanının yakalanmasına yardımcı olanlara 1 milyon 500 bin liralık ödül vereceğini duyurdu.

Hürriyet'in haberine göre, Bakanlık, “aranan terörist” sitesinde 1997 doğumlu ve Gaziantep nüfusuna kayıtlı Hacı Ali Durmaz ile 1983 Adana doğumlu Yıldız’ın isimlerini “mavi” listeye ekledi. Durmaz, HDP’nin Mersin ve Adana il teşkilatlarına yönelik bombalı saldırının failiydi.Mavi listede aranan teröristlerin yakalanmasına yardımcı olanlara 1 milyon 500 bin TL para ödülü veriliyor. 

14 Kişiye yakalama

 

Ankara’da 102 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba eylemine ilişkin soruşturmada savcılık, IŞİD’in ‘Gaziantep emiri’ olduğu ileri sürülen Yunus Durmaz ile bağlantılı 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. 10 Ekim 2015’te IŞİD’in tren garı önünde düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturmada ilk etapta 4 kişi tutuklanırken savcılık, 14 kişi hakkında arama kararı çıkartmıştı. Bunlardan Halil İbrahim Durgun, Gaziantep’teki evine operasyonda üzerindeki bombaları patlatmıştı. Daha sonra soruşturmaya 14 ismin daha eklenmesiyle şüpheli sayısı 27 oldu.

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