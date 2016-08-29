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Dünya

IŞİD'li 8 mahkûm firar etti!

Kaçan mahkûmlardan 8'inin IŞİD bağlantılı olduğu öğrenildi

29 Ağustos 2016 02:08

Filipinler’deki bir hapishaneden, 8’i IŞİD bağlantılı ‘Maute’ üyesi, 28 mahkumun kaçtığı belirtildi. 

Yerel kaynakların polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, yaklaşık 50 silahlı kişinin ülkenin güneyinde bulunan Maravi kentindeki Lanao del Sur Bölge Hapishanesi'ne düzenlediği saldırıda, 8’i örgüt üyesi 28 mahkum firar etti. 

Akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda, hapishane güvenliğinin ağır silahlı militanlara karşı koyamadığını söyleyen hapishane polis şefi Agustine Tello, saldırganlar ve mahkumları yakalamak için ordu destekli operasyon başlatıldığını kaydetti. 

​Mindanao Bölgesi polis şefi Agripino Javier, hapishaneden kaçırılan 3'ü kadın 8 militanın, araçlarında el yapımı bomba ve silah bulundurmak suçundan 22 Ağustos'ta yakalandığını belirtti. Javier, firarilerin olay yerinden motorlu botla kaçtıklarını ifade etti. 

 

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