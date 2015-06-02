T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'IŞİD'le savaş yıllar sürebilir'

Paris'te bir araya gelen IŞİD karşıtı koalisyon, Bağdat'a destek sözü verdi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise IŞİD'e karşı savaşın yıllar sürebileceğini uyarısında bulundu.

02 Haziran 2015 23:49


ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyon yer alan ülkelerin temsilcileri Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Toplantıya telefonla katılan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen mücadelenin uzun soluklu olacağı uyarısında bulundu.

Görüşmede IŞİD milislerine karşı savaşın yıllar sürebileceğini ifade eden Kerry, Irak yönetimine bu hafta içinde tanksavar silahları gönderme sözü verdi. Toplantıya katılan Kerry'nin yardımcısı Antony Blinken de koalisyon ortaklarına gerekli silahların ulaştırılacağını vurguladı.

Toplantının başlangıcında kara operasyonu için daha fazla askeri destek talebinde bulunan Irak Başbakanı Haydar el Ebadi, IŞİD'in elindeki bölgeleri geri almak amacıyla ortaklarına bir plan sunmuştu. Koalisyonda yer alan 20 ülke, Bağdat'ın bu planını kararlılıkla destekleme sözü verdi.

Steinmeier'den Irak Başbakanı'na destek

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı'nın Sünnilerin siyasi otorite ve orduda yeniden gücünü artırma konusunda 'çok inandırıcı' bir tutum sergilediğini belirterek bunun ülkedeki etnik-dini çatışmanın sona erdirilmesinin anahtarı olduğunu kaydetti.

IŞİD'le mücadelede sadece kısmen başarıya ulaşıldığını dile getiren Steinmeier, "IŞİD'e karşı kolay bir zaferin mümkün olacağına kimse inanmıyor" diye sözlerini sürdürdü. Almanya, ayrıca IŞİD'den temizlenen bölgelerin yeniden imarı için 20 milyon euro mali yardım sözü verdi.

Toplantıya evsahipliği yapan Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da koalisyonun mücadelede kararlı olduğunu dile getirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ParisIŞİDBağdatDışişleri Bakanı John KerryFransaABD Dışişleri Bakanı John Kerry IrakSuriye IŞİDKerry IrakKerryAntony BlinkenIrak Başbakanı HaydarEbadi IŞİDIrak BaşbakanıAlmanyaDışişleri Bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24