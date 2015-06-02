'IŞİD'le savaş yıllar sürebilir'



ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyon yer alan ülkelerin temsilcileri Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Toplantıya telefonla katılan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen mücadelenin uzun soluklu olacağı uyarısında bulundu.

Görüşmede IŞİD milislerine karşı savaşın yıllar sürebileceğini ifade eden Kerry, Irak yönetimine bu hafta içinde tanksavar silahları gönderme sözü verdi. Toplantıya katılan Kerry'nin yardımcısı Antony Blinken de koalisyon ortaklarına gerekli silahların ulaştırılacağını vurguladı.

Toplantının başlangıcında kara operasyonu için daha fazla askeri destek talebinde bulunan Irak Başbakanı Haydar el Ebadi, IŞİD'in elindeki bölgeleri geri almak amacıyla ortaklarına bir plan sunmuştu. Koalisyonda yer alan 20 ülke, Bağdat'ın bu planını kararlılıkla destekleme sözü verdi.

Steinmeier'den Irak Başbakanı'na destek

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı'nın Sünnilerin siyasi otorite ve orduda yeniden gücünü artırma konusunda 'çok inandırıcı' bir tutum sergilediğini belirterek bunun ülkedeki etnik-dini çatışmanın sona erdirilmesinin anahtarı olduğunu kaydetti.

IŞİD'le mücadelede sadece kısmen başarıya ulaşıldığını dile getiren Steinmeier, "IŞİD'e karşı kolay bir zaferin mümkün olacağına kimse inanmıyor" diye sözlerini sürdürdü. Almanya, ayrıca IŞİD'den temizlenen bölgelerin yeniden imarı için 20 milyon euro mali yardım sözü verdi.

Toplantıya evsahipliği yapan Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da koalisyonun mücadelede kararlı olduğunu dile getirdi.