IŞİD'le mücadele eden İngiliz kadın savaşçı: Eve dönmek seçenekler arasında değil

Çeviri - Gonca Tokyol

Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele eden tek İngiliz kadın savaşçı olan Kimmie Taylor, savaşın bitmesinin ardından bölgede kalmak istediğini belirterek, eve dönmenin seçenekler arasında olmadığını söyledi.

Stockholm Üniversitesi’nde mastırını tamamlamasının ardından arkadaşlarının davetiyle 2015’te ilk kez Suriye’nin kuzeyindeki otonom Kürt bölgesi Rojava’ya gelen Taylor, “Elime silah aldım, çünkü evdeki insanların buna nasıl tepki vereceklerini biliyordum. Silahlı mücadeleye katıldığımda uzun bir süredir Rojava’daydım, IŞİD’den kaçan Yezidiler ve diğer insanlarla çalışıyor, Kürtçe öğreniyordum. Devrimi ve burada toplumun nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyordum” dedi.

Avrupa’ya dönmesinin ardından birçok yerde Suriye’deki durumla ilgili konuşmalar yaptığını ve farkındalığı artırmaya çalıştığını ifade eden 27 yaşındaki İngiliz kadın, “Ancak hiçbir şey olmadı. İlgi bir süre sonra söndü. Ben de geri döndüğümde YPJ’ye katılmaya karar verdim, çünkü bunun insanların dikkatini çekeceğini biliyordum” diye konuştu.

"Devrimin gerçekleştirilmesi için çalışmaya devam edeceğim"

Kürt güçlerin terör örgütünden geri almaya çalıştığı Rakka yakınlarında Independent’a konuşan Taylor, YPJ’nin medya ekibinde önemli bir rol oynadı. IŞİD keskin nişancıları tarafından vurulmasıyla ilgili bir video yayınlayan Taylor, aynı zamanda bölgede yaşanan vahşetle ilgili olarak da sosyal medya üzerinden birçok paylaşımda bulundu.

Ön saflarda kalabilmek için sürekli birliğini değiştirdiğini kaydeden Taylor, “Bu savaşa her şeyimi verdim ve Rojava’nın amaçladığı şeyi elde edebilmesi için ölmeye hazırım” ifadelerini kullandı. Rakka’nın IŞİD’den tamamen temizlenmesinin ardından neler yapacağına dair de konuşan Taylor, şunları söyledi:

“Tabii ki devrimin gerçekleştirilmesine dair çalışmaya devam edeceğim. Birleşik Krallık’a dönmek bir seçenek değil. Bu devrim, toplumun yeniden kurulması ve kadınların güç kazanması toplumun değiştirmekle ilgili. İnsanlar, bundan sonra IŞİD gibi grupları kabul etmeyecekler. İnsanlar, Suriyeliler, Araplar, Kürtler, Türkmenler ya da Süryaniler olarak dünyadaki yerlerini yeniden öğreniyorlar. Demokratik olarak nasıl organize olacaklarını anlıyorlar ve bu işe yarıyor. Suriye için cevap bu. Burada geçirdiğim süreden ve yaşadığım zorluklardan çok şey öğrendim. Bu, başka hiçbir yerde alamayacağım bir eğitim.”