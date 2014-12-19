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Dünya

'IŞİD'le mücadele 3 yıl sürebilir'

Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonları Komutanı Korgeneral James Terry, IŞİD'in savunmaya geçmek zorunda kaldığını söyledi

19 Aralık 2014 00:18

IŞİD ile mücadele için çok uluslu askeri güçlerden oluşan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonları (CJTF-OIR) Komutanı Korgeneral James Terry, Pentagon'da gazetecilere verdiği brifingde, IŞİD'le mücadelenin 3 yıl sürebileceğini kaydetti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan James Terry, "Misyonunuzun IŞİD'e karşı mücadelede kırılma anına ne zaman ulaşabileceğini düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, operasyonların sadece 4 ay önce başladığını ve sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

IŞİD'in coğrafi açıdan genişleme ve taarruz kabiliyetini durdurmada önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Terry, "Sanırım en az 3 yıllık bir süreden bahsediyoruz" dedi.

Terry, "Benim değerlendirmem, IŞİD'in durdurularak savunmaya geçmek durumunda bırakıldığı ve şu anda elinde bulundurduklarını korumaya çalıştığı yönünde. Şu anda haberleşmede, malzeme tedarikinde zorluklar yaşıyorlar" dedi.

IŞİD'e karşı mücadelede özellikle Irak'taki güvenlik güçlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Terry, eğitim ve danışmanlık faaliyetinde bulunmak üzere Irak'a gitmesi planlanan ilave 1500 Amerikan askerinin birkaç hafta içerisinde bu ülkeye konuşlanmaya başlayacağını bildirdi.

 

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