'IŞİD'le çatışmalarda 727 peşmerge öldü'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Haziran'dan bu yana Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle devam eden çatışmalarda 727 peşmergenin öldüğünü açıkladı. Çatışmalarda 3 bin 564 peşmergenin de yaralandığı belirtildi.

Peşmerge Bakanlığı ölü ve yaralılar arasında "subaylar, astsubaylar, asayiş ve istihbarat görevlilerinin yanı sıra polislerin de" olduğunu kaydetti.

34 Kürt güvenlik görevlisi ise kayıp.

IŞİD, 10 Haziran'da Irak'ın Musul kentini ele geçirmiş ve adını İslam Devleti" olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

Ağustos ayında ise çatışmalar Musul Barajı etrafında şiddetlenmiş, peşmerge güçleri barajı IŞİD'den geri almıştı.

Kobanê kuşatma altında

IŞİD, Suriye'nin kuzeyinde ise Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolünde bulunan Kürt kenti Kobanê’ye yaklaşık üç ay önce kuşatmış, kentten kaçan yaklaşık 200 bin sivil Türkiye'ye sığınmıştı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri, örgütün mevzilerini bombalayarak Kobani'deki Kürt güçlerine destek vermişti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı yaklaşık 150 peşmerge ise YPG'ye destek amacıyla Türkiye üzerinden Kobanê’ye geçmişti.