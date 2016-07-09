"IŞİD'in yeni 'Türkiye emiri' Ebu İbrahim kod adlı Mustafa Mol"

IŞİD’in Türkiye’deki terör faaliyetlerden sorumlu İlhami Balı’nın Rakka’ya çekildiği, yerine ise Adıyamanlı Dokumacı grubuyla bağlantılı olduğu bilinen Ebu İbrahim kod adlı Mustafa Mol’un görevlendirildiği öğrenildi.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Mol’un adı İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan aranan teröristlerin yer aldığı yeşil listede bulunuyor. IŞİD’in yönetimi, örgütün Türkiye’den geçişleri sağlayan İlhami Balı’yı görevden alarak Rakka’daki merkeze çekti. Örgütün Türkiye’de gerçekleştirdiği eylemlere katılan IŞİD’çileri yasadışı yollardan ülkeye sokmanın yanı sıra yurt dışından gelen yabancı uyruklu terörist savaşçıları insan kaçakçılarıyla anlaşarak Suriye’ye kaçırmayı organize eden Balı, son dönemde bazı girişimlerde başarısız olduğu gerekçesiyle merkeze çekildi.

Suriye sınır sorumlusu

Örgüt yönetimi, Balı’nın görevden alınmasının ardından bir süre önce, yine IŞİD içinde çatışmalara katılan ve yönetim kademesinde görev alan Mustafa Mol’u sözde “sınır emiri” olarak görevlendirdi.

Ebu İbrahim kod adını kullanan Mustafa Mol, 1981 doğumlu ve Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı. Yeni sözde emir Mol’un, Balı gibi İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan “aranan teröristler” listesinde yer alıyor. Balı, 4 milyon lira ödüllü kırmızı listede yer alırken; Mol, 1 milyon lira ödüllü yeşil listede yer alıyor.

IŞİD’in yurt genelindeki terörist faaliyetlerini takip eden Emniyet Genel Müdürlüğü, bir süre önce il emniyet müdürlüklerine gönderdiği yazıda, Mol’un “Suriye’de örgütün sınır sorumlusu” olarak değerlendirildiğine dikkati çekti.

İstihbarat birimleri, Mol’un, Suriye’deki faaliyetleri kapsamında Adıyamanlı Dokumacı grubuyla bağlantılı olduğunu tespit etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Haziran içinde gönderdiği başka bir değerlendirme ise geçen Aralık’ta eylem yapmak için Ankara’ya gelen ancak patlayıcı yüklü yeleklerle yakalanan Musa Canöz veADNAN YILDIRIM’a Mustafa Mol tarafından talimat verildiğine dikkat çekti. Mol’un iki kişinin yakalanmasının ardından yine Ankara’da eylem gerçekleştirmek için arayışta olduğu belirtildi.

El Kaide’den IŞİD’e

IŞİD yönetimice Rakka’ya çekilen Balı, geçmişte yine Radikal dinci El Kaide içinde yer aldı. El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan ve cezaevinde yatan Balı, daha sonra IŞİD’in sözde sınır emiri olarak görev aldı. Reyhanlı nüfusuna kayıtlı olan 28 yaşındaki Balı’nın, Türkiye’de IŞİD’in gerçekleştirdiği eylemleri organize ettiği biliniyor. Aynı zamanda, Balı, örgütün tüm lojistik faaliyetlerinin başında yer almıştı.