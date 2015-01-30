IŞİD'in yeni hedefi Kerkük



IŞİD örgütü, bomba yüklü araçlar ve intihar saldırıyla petrol zengini Kerkük kentine büyük bir saldırı başlattı.

Peşmerge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırılar sırasında Kürt birliklerinin bir komutanı ve 5 asker hayatını kaybetti. Yaklaşık 40 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Rudaw haber ajansı, saldırıların sabah saatlerinde başladığı ve çıkan çatışmada en az 3 IŞİD militanının da öldüğünü bildirdi.

Kürt medyasında yer alan haberlerde IŞİD'in Kerkük'e ele geçirmek için üç cepheden saldırdığı aktarılıyor. Kent merkezinde de bir otelin önünde bomba yüklü bir araç patlatıldığı, bir IŞİD militanının da sivillerin üzerine ateş açtığı kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı

Saldırıların başlamasının ardından yüzlerce Kerküklü sivilin silahlanarak peşmergelere yardım etmek için cepheye gittiği ifade ediliyor. Peşmerge kaynakları, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği kentte durumun kontrol altına alındığını belirtiyor.

Kobani'nin Kürtlerin kontrolüne geçmesinin ardından IŞİD'in yeni hedefinin Kerkük olduğu tahmin ediliyor. IŞİD militanları yaz aylarında da Kuzey Irak'ta ilerlemeye başlamış, ancak ABD öncülüğündeki ittifakın hava saldırıları ile peşmergeye destek vermesi sonucu örgüt geri püskürtülmüştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında da en az 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bir pazar yerinde bombaların patlatılması sonucu 70 kadar kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşed Salihi de Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada IŞİD'in, Kerkük'ü hedef alan saldırısına ilişkin, "Beklenen bir saldırıydı. Yeni saldırılar olabilir" dedi.