IŞİD'in yayın organları Dabıq, Rumiyah ve Konstantiniyye'nin isimleri nereden geliyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), IŞİD’in elindeki Cerablus’a yönelik başlattığı Fırat Kalkanı harekatı devam ediyor. Telabyad’ta PYD’ye, Cerablus’ta ÖSO güçlerine fazla direnmeden çekilen IŞİD'in, Fırat Kalkanı harekatının ikinci evresinde hedef alınan Bab bölgesinde ise tüm gücüyle yığınak yaptığı belirtildi. IŞİD’e göre, 3’üncü dünya savaşı olarak adlandırılan büyük savaş, Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında Dabık ile Hatay’ın Amik ovası arasında geçecek. Bu nedenle IŞİD için Dabık bölgesi Bab’dan daha önemli olduğu öne aktarıldı. IŞİD, yine fethedilmediğine inandığı İstanbul’u da silahsız şekilde teslim alacakları fikrinin propagandasını yaptığı belirtiliyor. Hz. Muhammed’e ait olduğu iddia edilen bir hadis üzerinden propaganda yapan örgüt, bu nedenle yayın organlarına ’Dabık’, fethedilmediğine inandığı İstanbul’un eski ismi ’Konstantiniyye’ ve ’Amaq’ isimlerini verdi. IŞİD son olarak yayına çıkardığı İngilizce dergisine ise, Müslümanlar ile büyük savaşa gireceğine inandığı için ‘Roma’ anlamına gelen 'Rumiyah’ adını verdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hasan Kırmızıtaş ve Reşit Çelebioğlu'nun aktardığına göre, bunun sebebi pek gündeme gelmese de Bab ile Rai ve Azez arasındaki Dabık bölgesinden kaynaklanıyor.

IŞİD, Hz. Muhammed’in kıyamete ilişkin söylediği rivayet edilen ’Romalılar, Dabık ve Amak’a inmedikçe kıyamet kopmaz’ hadisiyle kıyamet öncesi ’Melhame-i Kübra’ olarak bilinen büyük savaşın bu bölgede yaşanacağını yayıyor. Bu nedenle IŞİD, diğer bölgelerin aksine bu noktada direniş göstererek TSK destekli ÖSO’nun ilerlemesini engellemeye çalışıyor.

IŞİD yayın organları Dabık, Amaq ve Konstantiniyye'nin isimleri nereden geliyor?

IŞİD’e göre, 3’üncü dünya savaşı olarak adlandırılan büyük savaş, daha önce Mercidabık savaşının olduğu Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında Dabık ile Hatay’ın Amik ovası arasında geçecek. Bu nedenle IŞİD için Dabık bölgesi Bab’dan daha önemli. Buradaki savaştan galip çıkacağına inanan IŞİD, yine fethedilmediğine inandığı İstanbul’u da silahsız şekilde teslim alacakları fikrini yayıyor. Hz. Muhammed’e ait olduğu iddia edilen bir hadis üzerinden propaganda yapan örgüt, bu nedenle yayın organlarına ’Dabık’, fethedilmediğine inandığı İstanbul’un eski ismi ’Konstantiniyye’ ve ’Amaq’ isimlerini verdi.

2004’te kuruldu

Irak’ta 2004 yılında ’Irak El Kaidesi’ olarak kurulan örgüt, 2013 yılında IŞİD adıyla Suriye’ye de geçiş yaptı. Radikal selefi görüşler doğrultusunda devlet kurmayı amaçlayan ve Türkiye sınırına yakın noktalardaki Suriye topraklarında birçok alanda denetimi sağlayan örgüt, 2014 yılı Haziran ayında ismindeki ’Irak ve Şam’ ifadesini kaldırılarak ’İslam Devleti’ adını kullanmaya başlayıp, Ebu Bekir El Bağdadi’yi sözde halife ilan etti. Suriye’deki kanlı eylemleri ve geçen yıldan itibaren Türkiye ve çeşitli ülkelerde yaptığı bombalı saldırılar ile dikkatleri üzerine çeken IŞİD, bu yıl başından itibaren sınır kentleri Kilis ile Gaziantep’e roket ve havanlı saldırılar yaptı.

Cerablus kolay geçildi

Gaziantep’in Karkamış ilçesinden Cerablus’a geçen TSK birliklerinin desteklediği ÖSO kuvvetleri aynı gün burada denetimi sağladı. TSK birlikleri harekatın ikinci aşamasında bu kez 3 Eylül günü bu kez Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Rai bölgesine geçti ve 5 Eylül günü ÖSO güçleri, Türkiye-Suriye sınırının Cerablus ile Azez arasındaki kesimini tamamen kontrolüne geçirdiğini duyurarak, batıda IŞİD denetimindeki Bab bölgesine yöneldi.

IŞİD’in 'büyük savaş' inancı

IŞİD, geçen yıl Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad’ı PYD, Fırat Kalkanı harekatının başladığı 24 Ağustos’ta ise Cerablus’u ÖSO güçlerine çatışmadan bırakarak çekildi. Denetimindeki bölgeleri çatışarak kaybetmek yerine saldırı durumunda kayıplar vermeden buralardan vazgeçmeyi tercih eden IŞİD, Fırat Kalkanı harekatının ikinci evresinde hedef alınan Bab bölgesinde ise direnişi tercih etti. Bunun sebebinin ise pek gündeme gelmese de Bab ile Rai ve Azez arasındaki Dabık bölgesinden kaynaklandığı belirtildi. Çünkü IŞİD, Hz. Muhammed’in kıyamete ilişkin söylediği rivayet edilen ’Romalılar, Dabık ve Amak’a inmedikçe kıyamet kopmaz’ hadisiyle kıyamet öncesi ’Melhame-i Kübra’ olarak nitelendirilen büyük savaşın bu bölgede yaşanacağına inanıyor. IŞİD, bu nedenle 1516 yılında Yavuz Sultan Selim önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Memluklular arasında Mercidabık Savaşı’nın da yaşandığı, Türkiye sınırına 20 kilometre mesafedeki bu bölgeyi kıyamet öncesi yapılacak büyük savaşın adresi olduğu için önemsiyor.

IŞİD için öncelik Bab değil, Dabık

Büyük savaşın adresi olarak kabul ettikleri Dabık, IŞİD için gözlerin çevrili olduğu Bab’dan daha önemli. IŞİD, Bab’ın güneybatısında olan Kilis’in Elbeyli ilçesinin Yavuzlu Köyü’nün karşısına düşen Rai ile Azez arasındaki Dabık bölgesinin kaybedilmemesi için yoğun çaba sarfediyor.

İsimlerini yayın organlarına verdiler

IŞİD, hadisle Dabık ile Amik ovası arasında büyük savaşın yaşanacağına inanıyor ve yayınladığı dergilerinden birine ’Dabık’ kendi haber ajansına ise ’Amaq’ adını verdi. IŞİD yine yaşanacağını düşündüğü büyük savaşın ardından fethedilmediğine inandığı İstanbul’un eski ismi olan ’Konstantiniyye’ adını da bir başka dergisine taşıdı. IŞİD son olarak yayına çıkardığı İngilizce dergisine ise, Müslümanlar ile büyük savaşa gireceğine inandığı için ‘Roma’ anlamına gelen 'Rumiyah’ adını verdi. Böylece IŞİD kendisi için şifre kabul ettiği isimleri tüm mensuplarına empoze etme yolunu yayın organlarına vermeyi tercih etti.

Öyle ki, IŞİD yayın organlarında da sık sık büyük savaşı anlatıp, kıyamet öncesi kendilerinin oluşturduğunu öne sürdüğü İslam ordusunun dünyayı fethededeceğine inanıyor.

Türkiye'nin harekât tarihi

Öte yandan Türkiye’nin IŞİD’e karşı başlattığı Fırat Kalkanı harekatının tarihi de dikkati çekti. Çünkü harekatın başladığı tarihin, IŞİD’in büyük savaşın yaşanacağına inandığı Dabık bölgesinde Osmanlı imparatorlarından Yavuz Sultan Selim’in Memluklular’ı mağlup ettiği Mercidabık Zaferi’nin 500’üncü yıldönümüne, yani 24 Ağustos 2016 tarihine rastladı.