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BBC Türkçe

IŞİD'in yaktığı tesisin zehirli dumanı ABD üssüne ulaştı

Amerikan üssünde görevli askerlere, IŞİD militanları tarafından iki gün önce ateşe verilen sülfür geri kazanım tesisinden gelen zehirli dumana karşı gaz maskesi takma emri verildi

22 Ekim 2016 20:38

Musul yakınlarındaki bir Amerikan üssünde görevli askerlere, IŞİD militanları tarafından iki gün önce ateşe verilen sülfür geri kazanım tesisinden gelen zehirli dumana karşı gaz maskesi takma emri verildi.

Associated Press ajansına göre, Amerikalı askeri yetkililer, dumanın üsteki Amerikan ve diğer ülke askerleri için solunum güçlü tehlikesi arz ettiğini belirtti.

Mişrak'taki tesisin Perşembe günü ateşe verildiğini ifade eden yetkililer, bugün sabah saatlerinde rüzgarın yön değiştirmesiyle dumanların Musul'u IŞİD'in elinden geri almak için başlatılan operasyonda kullanılan Batı Kayara hava üssüne yöneldiğini kaydetti.

Yangının söndürülmesinin 2-3 gün alabileceği belirtiliyor.

ABD'nin Irak'ta 4.800 askeri bulunuyor.

Amerikan özel güçlerine mensup 100'den fazla asker de Irak birliklerinde görev yapıyor.

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