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Dünya

IŞİD’in yaktığı Hristiyan kızın annesine son sözleri 'onları affet' oldu

12 yaşındaki kız, IŞİD'in ailesinden istediği cizye vergisini ödemeyi kabul etmeyince diri diri yakıldı

19 Mayıs 2016 23:29

Irak’ın Musul kentinde, IŞİD’in evini yakması sonucunda vücudunda oluşan yanıklar sebebiyle hastanede ölen 12 yaşındaki Hristiyan bir kızın annesine son sözlerinin, “Onları affet” olduğu aktarıldı.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; Express’e konuşan insan hakları avukatı Jacqueline Isaac, IŞİD militanlarının kızın ailesinden cizye vergisi istediğini, ardından da ailenin ödemeyi kabul etmesine rağmen küçük kız içerideyken evi yaktığını belirtti.

IŞİD geldiği esnada banyoda olan küçük kızın yangından 4. derece yanıklarla kurtulduğunu ifade eden Isaac, “Annesi onu kurtarmak için elinden gelen yaptı. Onu hastaneye götürdü ancak kurtarılamadı ve annesinin kollarında öldü. Söylediği son şey, ‘Onları affet’ oldu” diye konuştu.

 

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