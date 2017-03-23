IŞİD'in üstlendiği Londra saldırısının failinin kimliği belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 kişinin ölümü ve 29 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının failinin ismi, Khalid Masood olarak açıklandı. İngiliz polis teşkilatı, 52 yaşındaki Masood'un ülkenin güneydoğusundaki Kent bölgesinde doğduğunu ve Birmingham kentinin de yer aldığı West Midlands bölgesinde yaşadığını belirtti. Masood'un adının yürütülen mevcut terör soruşturmalarında adının geçmediğini kaydeden polis, saldırganın daha önce silah bulundurmaktan yargılandığını belirtti.

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti

İngiltere'de dün (22 Mart 2017) parlamento binası yakınlarında düzenlenen terör saldırısını IŞİD üstlendi. Terör örgütünün yayın organı 'Amaq haber ajansı'nda yer alan açıklamada, saldırının 'halifeliğin bir askeri' tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Londra'da dün yaşanan olayda saldırgan, Westminster köprüsünde aracıyla insanları ezmiş, bir polisi de bıçaklamıştı. Olayda polis memuru ve saldırgan dahil toplam 4 kişi ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, teröristin İngiltere doğumlu olduğunu açıklamıştı. Bu kişinin, geçmişte İngiliz istihbaratı tarafından incelendiğini belirten May, saldırıyı ‘hasta ve ahlaksız’ olarak nitelendirmişti.