IŞİD’in Türkiye’deki ilk kanlı eylemine ilişkin davada bugüne kadar neler yaşandı?

Niğde’de IŞİD’lilerin 3 kişiyi öldürmeleriyle ilgili davada bugün duruşma yapılacak. Örgütün Türkiye’de yaptığı ilk kanlı eylem olarak tarihe geçen olayda bir polis, bir asker ve bir sivil vatandaş hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre IŞİD’in Türkiye’deki ilk kanlı eylemi olarak tarihe geçen olaydan sonra başlayan yargılama sürecinde şunlar yaşandı:

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yol çevirmesi yapan jandarmaya silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda 1 astsubay, 1 polis, 1 de kamyon sürücüsü polis yaşamını yitirdi. 9 asker toplam 18 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen iki kişi yaralı olarak ele geçirildi. Aynı gün gündüz üçüncü saldırgan Ulukışla’da yakalandı. Yaralı saldırganlar tutuklanarak, Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ne konuldu. İddianame hazırlanırken, 11 Haziran 2014’te Türkiye’nin Musul başkonsolosluğuna saldıran IŞİD’liler konsolos Öztürk Yılmaz’ın da aralarında olduğu 49 kişiyi rehin aldı. Bu olayın ardından 25 Temmuz 2014’te saldırganlardan Benjamin Xu Niğde Adliyesi’ne getirildi. 8 saat süren ifadeyi Cumhuriyet Savcısı Ali Deveci aldı. Bu ifade, sanıkların mahkemece alınmış tek ifadesi oldu.

IŞİD tarafından rehin tutulan 49 Türk vatandaşı, 20 Eylül 2014’te serbest bırakıldı. Rehinelerin “takas” karşılığı serbest bırakıldıklarına dair iddialar ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 Eylül 2014’te bu iddialara ilişkin olarak “Takas oldu veya olmadı. Neticede 49 vatandaşımız geldi. Velev ki böyle bir takas olmuş olsa bile ben şuna bakarım: Benim 49 vatandaşımızın karşılığı hiçbir şeyle değişmez” dedi.

Niğde Cumhuriyet Savcısı Ali Deveci, iddianamesini 13 Kasım 2014’te tamamladı. İlk duruşma 12 Ocak 2015’te Niğde’de görüldü, sadece 320 saniye sürdü. Mahkeme, tutuklu sanıkların Niğde’ye gelmeden SEGBİS üzerinden yargılama yapılmasına karar verdi.

Görüntü flu-bozuk

Davanın 2. duruşması 5 Mart 2015’te görüldü. Ancak bu duruşmada da 3 avukat, saldırganların savunmasından çekildi. Davada Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’nde bulunan 3 tutuklu sanık Benjamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Bakiri’nin görüntülerinin flu olmasından dolayı müşteki avukatları, sanıkların Niğde’ye gelmesini talep etti. Dava 17 Haziran 2015’teki duruşmada da teknik aksaklıklarla devam etti. Davanın 4 tutuklu sanığının 3 katil zanlısı SEGBİS’te görüntülenemedi. Mahkeme SEGBİS sorunlarının çözülmesi için karar aldı. 7 Ekim 2015’teki duruşma da SEGBİS sisteminde arızalar nedeniyle sağlıklı yapılamadı. Karar için duruşma, 20 Ocak (bugün) ertelendi.