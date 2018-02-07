IŞİD'in Türkiye yöneticilerinden 'Ebu Hanzala'nın yargılandığı davada 3 tahliye

Sakarya'da, IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, 3 sanık tahliye edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından 7 sanık, haklarında aynı suçlardan açılan ve yargılamaya devam edilen davanın bu dosya ile birleştirilmesine ilişkin savunma yaptı. Sanıklar, eski beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Savcı tutukluluk hallerinin devamını talep etti

Sputnik'te yer alan habere göre, sanık savunması alınmayan duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Bayancuk'un tutukluluğuna devam

Mahkeme heyeti, A.Ö, F.K. ve M.M.U'nun adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, aralarında Halis Bayancuk'un da olduğu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 16 Mart'a erteledi.

"IŞİD'e katılımları teşvik etti"

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Bayancuk'un, Sakarya'da gerçekleştirilen örgütsel toplantılara katıldığı kaydedilerek, sanığın, Hizbullah'ın altyapısında yetiştikten sonra Mısır'da eğitim aldığı, akabinde Türkiye'ye dönerek kendisine bağlı gruplar oluşturduğu belirtiliyor.

Bayancuk'un, selefi/tekfirci görüşler doğrultusunda hareket ettiği, bir dönem IŞİD'i öven söylemlerde bulunarak örgüte katılımları teşvik ettiği, selefi/tekfirci görüşü yaymak amacıyla İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Diyarbakır ve Van dahil pek çok ilde faaliyet gösterdiği anlatılıyor.

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İddianamede, "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bir sanık hakkında "anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 9 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.