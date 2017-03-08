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IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Ebu Hanzala yeniden gözaltına alındı

Ebu Hanzala, "Diri diri insan yakmak caizdir" demişti

08 Mart 2017 13:14

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu iddiasıyla 2015'te tutuklanan ve geçen yıl tahliye edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk, yeniden gözaltına alındı.

Konuşmalarında "Diri diri insan yakmak caizdir" diyen Bayancuk, Ankara Etimesgut'ta Tevhid Dergisi'nin düzenleyeceği panelde konuşmacı olarak yer alıyordu.

Habertürk'ün haberine göre valiliğin izin vermemesi üzerine panelin iptal edildiği gün bir internet sitesinden yayınlanan videoda Bayancuk, valilik personelini "müşrik" ilan etti ve "Biz de boş durmayacağız" dedi.

Ankara Başsavcılığı açıklamalara ilişkin soruşturma başlattı. Bayancuk önceki gün İstanbul Bağcılar'daki evinde gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü.

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