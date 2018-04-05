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"IŞİD'in Türkiye emiri defalarca polis ve askerlerle görüştü"

10 Ekim Davası'nın dünkü duruşmasında İlhami Balı'nın tape kayıtları mahkemeye getirildi

05 Nisan 2018 12:55

IŞİD'in Türkiye emiri olduğu iddia edilen İlhami Balı'nın defalarca asker ve polislerle konuştuğu öne sürüldü. 

10 Ekim Davası'nın dünkü duruşmasında İlhami Balı'nın tape kayıtları mahkemeye getirildi. Balı'nın deflarca asker ve polislerle görüştüğünü iddia edilen tapelerde Balı bir askere "Buradan istediğin bir şey var mı?" diye sorması, bir askerinde Balı'ya "şıhım" diye hitap etmesi dikkat çekti. 

Tapeler üzerine konuşan ailelerin avukatları, kamu görevlileri ile sanıklar arasındaki ilişkinin daha da belirginleştiğini söyleyerek artık kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğiniifade etti. Avukatlar, "Adım adım bilinen bu ilişkiler, birçok katliamın önünü açtı" dedi. 

10 Ekim davası öncesi adliyeni önünde açıklama yapan aileler "OHAL ve savaş koşullarında her şey baskı altına alınıyor. Ancak en olursa olsun biz bu davanın peşini bırakmayacağız" şeklinde açıklama yaptılar. 

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10 Ekim davasıİlhami balıIŞİDtapepolisasker

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