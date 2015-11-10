IŞİD'in katliam videosunda öldürülen 200 kişinin çocuk değil Suriye askeri olduğu iddia edildi

IŞİD militanlarının yüzlerce çocuğu infaz ettiği görüntülerin, 2014 yılına ait olduğu ve görüntülerde yer alanların çocuklar değil, Suriye ordusu askerleri olduğu iddia edildi.

IŞİD'in sosyal medya hesapları tarafından yayınlandığı iddia edilen videoda, örgüt militanlarının yüzlerce çocuğu katlettiği bilgisi yer alıyordu. Katledilen insanların buzlandığı video, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Ancak, videodaki görüntülerde öldürülen kişilerin çocuk olmadığı, 2014 yılında IŞİD militanlarınca ele geçirilen Suriye ordusu askerleri olduğu açıklandı. Videonun, Yemen merkezli IŞİD karşıtı bir grup tarafından, örgüte yönelik tepkiyi artırmak için manipüle edilerek yeniden servis edildiği düşünülüyor.

Independent gazetesi, görüntülerin, IŞİD’in Rakka’nın dışındaki Tabqa’da ele geçirdiği, Suriye ordusuna ait bir hava üssünde çekildiğini ve videoda öldürülen kişilerin çocuk değil Suriye askeri olduğunu aktardı. Videoyu Independent’a değerlendiren Quilliam Vakfı araştırmacılarından Charlie Winter, videonun çocukların öldürülmesini içermediğini belirterek, görüntülerin propaganda yapmayı amaçlayan bir IŞİD militanı tarafından çekilmiş olabileceğini belirtti. Görüntülerin yayınlanmasının ve ulaşılabilir hale getirilmesinin “saçmalık” olduğunu belirten Winter, “Bu video IŞİD’in insanlardan korkmasını sağlamak için çekilmiş” dedi.