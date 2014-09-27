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IŞİD'in top atışı sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

IŞİD tarafından Kobanê'nin doğusunda bulunan Kaniya Kurda mahallesine tanklardan top atışı yapıldı

27 Eylül 2014 20:41

Hikmet Durgun

Suriye’nin Rojava bölgesine bağlı Kobanê kentinde Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) yaptığı top atışı sonucu 1 kişi öldü 6 kişi de yaralandı.

IŞİD tarafından Kobanê'nin doğusunda bulunan Kaniya Kurda mahallesine tanklardan top atışı yapıldı.

4 adet topun isabet ettiği saldırıda 1 kişi ölürken, 6 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Suruç'a getirilerek, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan 2 kişinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, yaralılardan bazılarının yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Öte yandan Kobanê’de YPG ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

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