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Dünya

"IŞİD'in Telafer'deki komutanı öldürüldü"

IŞİD'in Telafer'deki komutanının, örgütün Musul'u kurtarma operasyonuna katılan Haşdi Şabi güçlerine yönelik saldırıda öldürüldüğü iddia edildi

19 Şubat 2017 01:46

Irak'ta IŞİD ile Musul'un Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Telafer ilçesini kuşatan İran destekli Haşdi Şabi güçleri ile arasında çıkan çatışmada, IŞİD’in kentteki tabur komutanı öldürüldüğü öne sürüldü.

Irak ordusunda üsteğmen Nayif el-Zubeydi, IŞİD'in, kentin batısındaki Telafer ilçesi yakınında konuşlanan Haşdi Şabi güçlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Zubeydi, saldırıyı püskürten Haşdi Şabi milislerinin, örgütün kentteki sözde tabur komutanı Irak vatandaşı Ebu Ömer el-Musulli'yi öldürdüğü iddiasında bulundu.

Haşdi Şabi yetkililerinden Mehdi Hüseyin ed-Deraci, IŞİD'in Telafer'de Haşdi Şabi güçlerine saldırması sonucu çıkan çatışmalarda 44 IŞİD militanı ile 15 Haşdi Şabi gücünün öldüğünü duyurmuştu.

 

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