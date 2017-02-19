"IŞİD'in Telafer'deki komutanı öldürüldü"

Irak'ta IŞİD ile Musul'un Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Telafer ilçesini kuşatan İran destekli Haşdi Şabi güçleri ile arasında çıkan çatışmada, IŞİD’in kentteki tabur komutanı öldürüldüğü öne sürüldü.

Irak ordusunda üsteğmen Nayif el-Zubeydi, IŞİD'in, kentin batısındaki Telafer ilçesi yakınında konuşlanan Haşdi Şabi güçlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Zubeydi, saldırıyı püskürten Haşdi Şabi milislerinin, örgütün kentteki sözde tabur komutanı Irak vatandaşı Ebu Ömer el-Musulli'yi öldürdüğü iddiasında bulundu.

Haşdi Şabi yetkililerinden Mehdi Hüseyin ed-Deraci, IŞİD'in Telafer'de Haşdi Şabi güçlerine saldırması sonucu çıkan çatışmalarda 44 IŞİD militanı ile 15 Haşdi Şabi gücünün öldüğünü duyurmuştu.