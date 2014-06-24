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Dünya

IŞİD'in, Suriye ve Irak'ta hakim olduğu yerler

2004’te Irak’ta kurulan ve şu anda liderliğini Ebubekir El Bağdadi’nin yaptığı IŞİD, Suriye ve Irak’taki en güçlü silahlı gruplar arasında yer alıyor

24 Haziran 2014 11:24

Suriye ve Irak'ta önemli petrol noktalarını ele geçiren IŞİD, Ortadoğu'nun en büyük su kaynakları Fırat ve Dicle'yi de büyük oranda kontrolü altına aldı.

Al Jazeera Türk, Ortadoğu'da stratejik bir bölgeye oturan IŞİD'in haritasını çıkardı.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) , Suriye'de petrol zengini Rakka ve Deyr Ez Zor ile, Irak'taki petrol bölgeleri Musul ve Beyci'yi ele geçirdi. Örgüt aynı zamanda Ortadoğu'nun en büyük su kaynakları Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde de büyük oranda kontrolü sağladı.

İlerleyişini sürdüren IŞİD, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye sınırlarındaki bazı bölgeleri ele geçirerek bu ülkelerle 'komşu' oldu. Örgüt şu anda Türkiye sınırından başlayan, Fırat ve Dicle nehirlerinin sınırını çizdiği Mezopotamya'yı da içine alan stratejik hat boyunca Ürdün ve Suudi Arabistan sınırına kadar olan Sünni bölgeyi kontrol ediyor.

Suriye'nin en büyük kenti Halep'in kuzeyinden itibaren, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 40 km yakınına kadar olan Sünni bölgelerde yükselen IŞİD hâkimiyeti, Suriye ve Irak arasındaki sınırı da fiilen ortadan kaldırmış durumda. 

Irak’ta uzun süredir devam eden kaos, IŞİD’in 10 Haziran Salı günü ülkenin ikinci büyük kenti Musul’da kontrolü ele geçirmesi ve diğer bölgelere ilerlemesi sonrasında daha da şiddetlendi.

IŞİD’in bölgeye yaptığı saldırının ardından Irak ordusu askerleri bölgeden çekilmişti.

Türkmen nufüsün yoğun olduğu, Musul'un Telafer bölgesi de IŞİD kontrolü altında.

Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD), Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren silahlı bir örgüt. Selefi ideolojiye sahip IŞİD; Irak, Suriye, Filistin ve Ürdün topraklarını içine alan bölgede şeriata dayalı bir devlet kurmak istiyor. 2004’te Irak’ta kurulan ve şu anda liderliğini Ebubekir El Bağdadi’nin yaptığı IŞİD, Suriye ve Irak’taki en güçlü silahlı gruplar arasında yer alıyor.

Kaynak: Al Jazeera

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