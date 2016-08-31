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BBC Türkçe

'IŞİD'in sözcüsü el Adnani öldürüldü'

IŞİD\'e yakın Amaq haber ajansı, örgütün sözcüsü Ebu Muhammed el-Adnani\'nin Suriye\'nin Halep kentinde öldürüldüğünü duyurdu.

31 Ağustos 2016 00:48

IŞİD'e yakın bir haber ajansı, örgütün sözcüsü Ebu Muhammed el-Adnani'nin Halep'te öldürüldüğünü duyurdu.

Amaq haber ajansı el-Adnani'nin "Orduyu geri püskürtmek için yürütülen operasyonları incelemek üzere" Halep'te gitmiş olduğunu belirtti.

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep, yaklaşık 3 buçuk yıldır muhalifler ile hükümet güçleri arasında bölünmüş durumda.

El-Adnani'nin IŞİD'de en uzun süredir görev yapan yetkililerden biri olduğu ifade edildi.

IŞİD sözcüsünün ne zaman öldürüldüğü ve Suriye ordusunun kara operasyonları sonucu mu yoksa hava saldırısı sırasında mı öldüğü bilinmiyor.

El-Adnani'nin en son Mayıs ayında Müslümanları Batı'da saldırılar düzenlemeye çağırdığı bir ses kaydı yayınlanmıştı.

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