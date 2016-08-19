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BBC Türkçe

IŞİD'in sivilleri 'canlı kalkan olarak kullandığı' fotoğraflar

IŞİD\'in (Irak Şam İslam Devleti), Suriye\'nin kuzeyindeki Menbic kentinden kaçarken sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını gösteren fotoğraflar yayımlandı.

19 Ağustos 2016 19:00

IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti), Suriye'nin kuzeyindeki Menbic kentinden kaçarken sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını gösteren fotoğraflar yayımlandı.

Geçen hafta SDG (Suriye Demokratik Güçleri) kenti IŞİD'den almıştı.

SDG tarafından yayımlanan ve havadan çekilmiş fotoğraflarda IŞİD militanlarının yüzlerce araçlık konvoyla kentten çıktığı ve konvoyda sivilleri kullandığı görülüyor.

ABD destekli SDG, araçların tümünde sivillerin olması nedeniyle konvoya saldırmadıklarını belirtti.

Kürt ve Arap savaşçılardan oluşan SDG, ABD'nin hava operasyonlarının ve ABD özel kuvvetlerinin desteğiyle kenti 10 haftalık bir operasyon sonucunda IŞİD'den almıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin temsilcisi Albay Chris Garver Salı günü, kentin düşeceği anlaşılınca 100 ila 200 arasındaki IŞİD militanının ailelerini, örgütü destekleyenleri ve sivil rehineleri bir araya topladığını söyledi.

Chris, bu sivillerin daha sonra kuzeye doğru yola çıkan konvoydaki her bir araca yerleştirildiğini, konvoyun koalisyon güçleri ve SDG savaşçıları tarafından takip edildiğini belirtti.

Chris, "Onların hepsine savaşa katılmayan insanlar olarak yaklaşmamız gerekiyordu. Ateş etmedik. İzlemeyi sürdürdük" dedi.

Cumartesi günü yüzlerce sivil serbest bırakıldı bazıları ise kaçtı.

SDG, saldırı sırasında, sivil ölümleri engellemek amacıyla militanlara güvenli bir yoldan çıkabilecekleri önerisini getirmiş ama örgüt bunu reddetmişti.

Carver, "Cihatçılar sivilleri ateş hattına attılar. Propaganda olarak kullanmak amacıyla onların vurulmasını sağlamaya çalıştılar" dedi.

IŞİD militanları Haziran ayında büyük bir konvoyla Irak'ın Felluce kentinden kaçmaya çalışmış ancak Irak ordusu ve koalisyon uçakları tarafından vurulmuştu.

Hava saldırısında yaklaşık 175 araç tahrip edilmişti.

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