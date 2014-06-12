IŞİD'in sıradaki hedefi başkent Bağdat

IŞİD sözcüsü Ebu Muhammed el Adnani'ye ait olduğu belirtilen ses kaydında Adnani IŞİD militanlarına Bağdat'a doğru ilerlemeleri çağrısında bulunuyor.

Ses kaydında Adnani, "Kurtardığınız toprakların tek bir karışından bile vazgeçmeyin. Rafiziler'in (Şiiler) ceset parçalarınız haricinde bir yere basmalarına izin vermeyin. Bağdat'a, Halifelik'in Bağdatı'na doğru ilerleyin" diyor ve hedeflerinde Kerbela'nın da olduğunu ifade ediyor.

Hükümete bağlı askeri birlikler ise militanları, Bağdat'ın 110 km kuzeyinde bulunan Samarra'da hava saldırılarıyla durdurdu.

Irak Başbakanı Nuri el Maliki militanlara karşı mücadeleyi sürdüreceğini belirtip direnmeyi reddeden askerleri de cezalandıracağını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan bir polis memuru, militanların Irak güvenlik güçlerine ait 'Humvee askeri araçlarını kullanmalarının' askeri birlikler için 'aldatıcı' olduğunu söyledi.

Hafta başında saldırılarını yoğunlaştıran IŞİD, önce Musul ardından da Tikrit'in kontrolünü ele geçirdi.

Çarşamba günü Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'nu basan IŞİD militanları 49 kişiyi rehin aldı.

ABD ve BM'den kınama

ABD ve BM Güvenlik Konseyi, konsolosluk saldırısını kınadıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, konsolosluk baskını ile ilgili John Kerry ve Ahmet Davutoğlu arasındaki telefon konuşmasına değinip "Musul'da bozulmakta olan güvenlik durumuna ve IŞİD terör örgütü mensuplarının Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlediği baskına yönelik ortak kaygılarını" dile getirdiklerini belirtti.

Psaki, "Türkiye'nin kaçırılan diplomatik personelinin bir an önce serbest bırakılması noktasında Türkiye ve uluslararası toplumun çağrılarına katılıyoruz" diye konuştu.

Amerikan New York Times gazetesi Irak'ın militanlarla mücadele için ABD'nin insansız hava araçlarını kullanmak istediği fakat Obama yönetiminin bu talebi geri çevirdiğini yazıyor.

ABD, Irak'a militanlara karşı savaşması için daha fazla destek olabileceğini belirtmiş fakat ABD Dışişleri Bakanlığı bu desteğin hangi şartlara bağlı olacağı konusuna açıklık getirmeyi reddetmişti.

Olağanüstü zirve

ABD'deki temaslarını yarıda kesen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu IŞİD'i uyarıp "Türkiye'nin kudretini kimse test etmeye kalkmamalıdır. Görevlilerimize gelebilecek herhangi bir zarar en şiddetli şekilde mukabele görür" diye konuştu.

Musul'da Türkiye Konsolosluğu baskının ardından başkent Ankara'da biri Başbakanlık Resmi Konutu, diğeri Çankaya Köşkü'nde olmak üzere olağanüstü iki zirve yapıldı.

Zirveye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.

Zirve öncesi Başbakan Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'la telefon görüşmesi yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, 500 bin kişinin terk etmek zorunda kaldığı Musul ve Tikrit'teki saldırıları kınayıp Musul'daki durumun 'her geçen dakika daha kötüye gittiğini' söyledi.

BBCTürkçe