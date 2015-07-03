IŞİD, Suriye’de iki kişinin el ve ayaklarını satırla kesti!

Yayınladığı her infaz görüntüsüyle barbarlıklarını bir üst noktaya çıkaran IŞİD, bu kez de gasptan suçlu bulunarak had cezasına çarptırılan iki kişinin el ve ayaklarını yüzlerce kişinin gözleri önünde satırla kesti.

DHA’nın haberine göre; Suriye'nin Humus kentinde çekildiği sanılan görüntülere göre IŞİD infazcıları aşırı kanamayı önlemek için önce mahkûmun el ve kollarına telle turnike uyguladı.

Daha sonra kesilecek el ve ayaklara antiseptik döken militanlar satırla mahkûmun önce ayağını kesiyor, sonra aynı işlemi el için uyguluyor.

Video görüntüler, bir eli ve bir ayağı kesilen mahkûmlardan birinin olayın şoku içinde hiçbir şey olmamış gibi bacak bacak üstüne atmış ve kesilen organları bandajlanmış olarak ambulans içinde uzaklaşmasıyla sona eriyor.

El veya ayak gibi organların kesilmesiyle uygulanan had cezası zina, hırsızlık ve yol kesme, gasp gibi suçlara veriliyor.