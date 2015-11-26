IŞİD'in serbest bıraktığı 9 yaşındaki Ezidi kız çocuğunun hamile olduğu açıklandı

IŞİD'İn bugün serbest bıraktığı 216 Ezidi'nin arasında bulunan 9 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu açıklandı. Sağlık görevlileri, kız çocuğunun sezeryanla doğum yapması halinde bile hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, 10 IŞİD militanının cinsel istismarına uğramasının ardından hamile kalan 9 yaşındaki kız çocuğunun, doğum sırasında hayatının tehlike altında olacağı bildirildi. Yardım görevlileri tarafından gözlem altında tutulan ve Almanya'ya götürülen kız çocuğunun fiziksel ve mental olarak travmatize olduğunu aktarsn Kanadalı bir yardım görevlisi, "Bu kız çocuğu çok çok küçük, sezaryan dahi olsa doğumu gerçekleştirmesi çok tehlikeli" dedi.

Kız çocuğunu bulduğu sırada durumunun çok kötü olduğunu söyleyen yardım görevlisi, 9 yaşındaki çocuğun IŞİD'in ön saflarda savaşan militanlarına ve intihar bombacılarına "armağan" olarak sunulan çocuklardan biri olduğunu söyledi.

216 Ezidi rehine serbest bırakıldı

IŞİD, bugün 216 Ezidi'yi serbest bırakmış, örgütün bu hamlesi artan hava saldırılarına bağlanmıştı. Ancak Kanadalı yardım görevlisi, IŞİD'in bu hamlesinin nedenini "toplumu utandırmak" olarak yorumladı. 40'ı çocuk olan ve serbest bırakılan esir kadın ve kız çocuklarının tümünde cinsel istismar bulgularına rastlandı.

Örgüt rehineleri, Bağdat'a 290 km uzaklıktaki bir bölgede serbest bırakmıştı. Serbest bırakılan rehineler, otobüslere bindirildiklerinde IŞİD tarafından infaz edileceklerini sandıklarını belirtti.