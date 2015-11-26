T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD'in serbest bıraktığı 9 yaşındaki Ezidi kız çocuğunun hamile olduğu açıklandı

Yetkililer, küçük kızın doğum esnasında hayatını kaybedebileceğini belirtti

26 Kasım 2015 01:09

IŞİD'İn bugün serbest bıraktığı 216 Ezidi'nin arasında bulunan 9 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu açıklandı. Sağlık görevlileri, kız çocuğunun sezeryanla doğum yapması halinde bile hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, 10 IŞİD militanının cinsel istismarına uğramasının ardından hamile kalan 9 yaşındaki kız çocuğunun, doğum sırasında hayatının tehlike altında olacağı bildirildi. Yardım görevlileri tarafından gözlem altında tutulan ve Almanya'ya götürülen kız çocuğunun fiziksel ve mental olarak travmatize olduğunu aktarsn Kanadalı bir yardım görevlisi, "Bu kız çocuğu çok çok küçük, sezaryan dahi olsa doğumu gerçekleştirmesi çok tehlikeli" dedi.

Kız çocuğunu bulduğu sırada durumunun çok kötü olduğunu söyleyen yardım görevlisi, 9 yaşındaki çocuğun IŞİD'in ön saflarda savaşan militanlarına ve intihar bombacılarına "armağan" olarak sunulan çocuklardan biri olduğunu söyledi.

 

216 Ezidi rehine serbest bırakıldı

 

IŞİD, bugün 216 Ezidi'yi serbest bırakmış, örgütün bu hamlesi artan hava saldırılarına bağlanmıştı. Ancak Kanadalı yardım görevlisi, IŞİD'in bu hamlesinin nedenini "toplumu utandırmak" olarak yorumladı. 40'ı çocuk olan ve serbest bırakılan esir kadın ve kız çocuklarının tümünde cinsel istismar bulgularına rastlandı.

Örgüt rehineleri, Bağdat'a 290 km uzaklıktaki bir bölgede serbest bırakmıştı. Serbest bırakılan rehineler, otobüslere bindirildiklerinde IŞİD tarafından infaz edileceklerini sandıklarını belirtti.

ETİKETLER

ışidezidiseks kölesitecavüzhamile

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24