IŞİD'in seks köleleri



Amerikan silahlı kuvvetlerinin mayıs ayında Suriye'deki Tunuslu IŞİD komutanı Ebu Sayyaf'a düzenledikleri operasyon sırasında ele geçirilen belgelerden, kendine ‘İslam Devleti' adını veren terör örgütünün son bir buçuk yılda çoğu Ezidi olmak üzere binlerce kadını köleleştirdiği, kadınların haklarını ellerinden aldığı, onları suiistimal ettiği, sattığı ve ‘sahiplerinin' keyfine terk ettiği anlaşıldı.

Cihatçı milisin din bilginlerinin kadın kölelere nasıl muamele edileceğini gösteren 15 maddelik fetvasında militanların kölelerle ne zaman ve nasıl cinsi münasebette bulunabilecekleri de anlatılıyor. Amerikan birlikleri tarafından ele geçirilen yüklü miktardaki doküman sırayla incelenip değerlendiriliyor.

Soru cevap şeklindeki 64 sayılı IŞİD fetvasında soruyu soran ‘bazı kardeşlerinin' kölelere kötü muamele ettiklerinden bahsederek, yüz yıllar içinde kölelere nasıl davranılacağı unutulduğundan, din aliminden konuya açıklık getirmesini istiyor.

Cevap olarak bir dizi kural sıralanıyor. IŞİD örneğin baba ve oğlun aynı köleyle yatmasını, ‘ters' ilişkiyi ve hamilelerle cinsi münasebette bulunmayı yasaklıyor.

IŞİD'in kandırma yöntemi

IŞİD kadınların sistematik bir şekilde suiistimal edildiğini gizlemeye ihtiyaç duymuyor. Aksine köleleştirmeyi propaganda aracı olarak kullanıyor. Suriye ve Irak'taki cariye pazarlarından aktarılan görüntüler IŞİD düşmanlarına gözdağı vermek kadar yabancı ülkelerden erkek militan çekmek için de internetten yayınlanıyor. ‘Savaşta' başarılı olanlara kadın köle vaat ediliyor.

Suriye'de ele geçirilen belgelerden binlerce Ezidi'nin köleleştirilmesinden örgüt içinde rahatsızlık duyulduğu için bir takım kurallar getirildiği anlaşılıyor.

IŞİD kadın esirlerin aşağılanmasını yasaklıyor ve ‘sahiplerinden' kölelerine anlayış göstermesini istiyor. IŞİD'in elinden kurtulmayı başaran kadınlar ise teröristlerin insanlıkla ilgilerinin olmadığını ve kendilerine hayvan muamelesi yapıldığını anlatıyorlar.

Mısırlı ilahiyatçı Abdül Fettah Alavari kölelerle ilgili fetvanın, İslam dininin ilkelerinin IŞİD tarafından kasıtlı olarak saptırıldığına kanıt oluşturduğunu söyledi. Mısırlı din bilgini Kuran'da yazılı olanların ve Hz. Muhammed'in hayatına dair bilgilerin kasten yanlış aktarıldığını, aslında İslam dininde köleliğe yer olmadığını belirtti.

2014 yılında yüzden fazla İslam din bilgininin IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye gönderdiği açık mektupta, kadının köleleştirilmesine gösterilen gerekçe ret edilmiş ve ‘İslam'ın köleliğin yeniden başlatılmasını yasakladığı' hatırlatılmıştı.