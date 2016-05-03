IŞİD'in şehit ettiği polis, geçen yıl Umre yapmış

Terör örgütü IŞİD'in Gaziantep'teki bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan iki polisten Yusuf Erin geçen yıl Umre yapmış.
Dün şehit polisler Serdal Şakir ve Yusuf Erin için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlenmişti.
Şehit Yusuf Erin’in eşi Rabia Erin tabut üzerindeki eşinin fotoğrafını severek ağladı. Çiftin oğulları 6 yaşındaki Hüseyin Cevher Erin törene polis üniforması giydirilerek getirilmişti.
Yusuf Erin geçen yıl yaptığı Umre'de Hz. Muhammed’in mezarının bulunduğu Mescid-i Nebevi’de bu fotoğrafı çekmişti.