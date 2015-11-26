'IŞİD'in savaş ilanına verilecek tek cevap'



Almanya Başbakanı Angela Merkel çarşamba günü Paris'e yaptığı ziyarette Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a terörle mücadelede destek sözü vermişti. Almanya'nın şimdi Tornado keşif uçaklarının yanı sıra IŞİD ile mücadele için bir savaş gemisi, en az bir tanker uçak ve bir keşif uydusunu kullanıma sunmaya hazırlanmasını Frankfurter Allgemeine Zeitung şöyle yorumluyor:

“Suriye’nin etrafında yakında yeteri kadar askeri malzeme yığılmış olacak. Ancak savaşın sayıları yüksek tarafları arasında hâlâ bu dev askeri varlığın hangi amaçla kullanılacağı konusunda bir görüş birliği mevcut değil. Peki, IŞİD’e karşı zafer kazanılırsa ne olacak? Taraflardan Türkiye ve Rusya, birbirine zıt çıkarlarının peşinde koşarken bir düelloya giriştiler. Alman Tornado keşif uçakları gökyüzünde bu tür horoz dövüşlerine gönderilmeyecek. Ama misyon yine de pek tehlikesiz değil. IŞİD'in eline geçirdiği pilotlara ne yaptığı biliniyor. Fakat işte tam da bu hunharca eylemler ve diğer sayısız suç karşısında özgür dünyanın, IŞİD'in savaş ilanına verilecek tek bir cevap olduğunu bilmesi gerek.”

Başkent Berlin'de çıkan Die Welt ise şu yorumu sunuyor okurlarına:

„Tüm gözlemcilerin değerlendirmesi aynı yönde: IŞİD'in beyin ekibini sadece bir kara operasyonu saf dışı bırakabilir. Ama taraf olan tüm güçler bu adımı atmaktan çekiniyor. Herkes, böyle bir misyona nasıl başlanacağını biliyor ama nasıl sonuçlandırılacağı ve geri çekileceği herkes için bir muamma. O yüzden Merkel'in Hollande'a verdiği terörle mücadelede destek sözü tamamıyla sembolik bir nitelik taşıyor. Örneğin Almanların ve Fransızların ortaklaşa koordine ettiği özel güçlerden oluşan kara birlikleriyle gerçekten etkili bir müdahale için yeterli irade ve öngörü mevcut değil. Bu nedenle Almanya'nın IŞİD ile mücadeleye katılma kararı, Suriye üzerinde çoktan başlamış olan uluslararası uçuş gösterisine iştirakten başka bir anlam taşımıyor.“

Berliner Zeitung adlı gazetenin Almanya'nın askeri misyon hazırlıkları hakkındaki değerlendirmesi de şöyle:

„Merkel'in IŞİD konusunda terörle mücadelenin başarı şansına ilişkin Hollande kadar emin olmadığının birçok emaresi var. Berlin tereddütte. Katkısını mümkün olduğu kadar düşük tutmaya çalışıyor. Ama son saldırıların hedefi olan Paris, gelişmelerin hızını ve yoğunluğunu belirliyor. Suriye istikametindeki trenin yarı yolda duracağı gibi bir yanılsamaya kapılmayalım. Eski Başbakan Gerhard Schröder için Afganistan neyse, halefi için Suriye de aynı konumda olmak üzere. Sonuçta bu iş birkaç keşif uçağı ile sınırlı kalmayacak.”

Konuyla ilgili seçtiğimiz son yorum ise Münih merkezli Huffington Post'tan geliyor:

„Alman Ordusu'nun Suriye'de beklenen misyonunun çok önemli bir eksiği var. O da bir strateji. Soru işaretlerinin ağır bastığı bir savaş bu. Askeri komutayı kim devralacak? Batı ittifakı IŞİD'e saldırırken, Ruslar ülkenin diğer bölgelerindeki muhalif güçlere yönelik de bombardımanlarını sürdürüyor. Burada yolların kesişmeyeceğini kimse garantileyemez. Bir diğer soru ise, misyonun ne kadar süreceği? Ve hedef ne? Hava saldırıları IŞİD'i yenmeye yetmez. Bunun için kara birliklerine ihtiyaç var. Bugün dile getirdiğimiz sorular, yarının sorunları. Plansız programsız işe başlamak, hiçbir savaşta işe yaramamıştır. Bunun ne gibi bir felaketle sonuçlanabileceğini dünya Afganistan örneğinde gördü.”