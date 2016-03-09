IŞİD'in 'savaş bakanına' operasyon



Suriye'deki terör milisi IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyonun yüksek düzeyli bir IŞİD komutanına hava saldırısı düzenlediği açıklandı. Amerikan Savunma Bakanlığı çevrelerinden yapılan açıklamada, ‘Çeçen Ömer' lakaplı Ebu Ömer Şişani'nin saldırıda öldürülmüş olabileceği belirtildi. IŞİD'in ‘savaş bakanı' olduğu söylenen Şişani'nin öldüğüne dair kesin delil bulunmadığına açıklamada yer verildi. IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi'ye yakınlığıyla tanınan Ömer Şişani en çok aranan teröristler listesinde yer alıyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı, 1986'da Gürcistan'da dünyaya gelen Ömer Şişani'nin örgütün komuta kademesinin mensubu olduğunu ve IŞİD'in merkezi sayılan Rakka'da kaldığını tespit etmişti. Şişani aynı zamanda, yabancı rehinelerin tutulduğu Rakka yakınlarındaki hapishanenin de sorumlu yöneticisiydi. Amerikan çevrelerince Şişani'nin, hedef alındığı Cuma günkü hava saldırısında öldürüldüğünün tahmin edildiği ancak operasyonla ilgili değerlendirmenin henüz tamamlanmadığı belirtildi.