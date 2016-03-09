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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'in 'savaş bakanına' operasyon

Suriye'de IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyon, IŞİD liderinin en yakın komutanlarından Şişani'ye hava saldırısı düzenledi.

09 Mart 2016 12:24


Suriye'deki terör milisi IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyonun yüksek düzeyli bir IŞİD komutanına hava saldırısı düzenlediği açıklandı. Amerikan Savunma Bakanlığı çevrelerinden yapılan açıklamada, ‘Çeçen Ömer' lakaplı Ebu Ömer Şişani'nin saldırıda öldürülmüş olabileceği belirtildi. IŞİD'in ‘savaş bakanı' olduğu söylenen Şişani'nin öldüğüne dair kesin delil bulunmadığına açıklamada yer verildi. IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi'ye yakınlığıyla tanınan Ömer Şişani en çok aranan teröristler listesinde yer alıyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı, 1986'da Gürcistan'da dünyaya gelen Ömer Şişani'nin örgütün komuta kademesinin mensubu olduğunu ve IŞİD'in merkezi sayılan Rakka'da kaldığını tespit etmişti. Şişani aynı zamanda, yabancı rehinelerin tutulduğu Rakka yakınlarındaki hapishanenin de sorumlu yöneticisiydi. Amerikan çevrelerince Şişani'nin, hedef alındığı Cuma günkü hava saldırısında öldürüldüğünün tahmin edildiği ancak operasyonla ilgili değerlendirmenin henüz tamamlanmadığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Suriye IŞİDIŞİDSavunma BakanlığıEbuEbu Bekir BağdadiGürcistanRakkaCumaDeutsche Welle Türkçe DW Reuters AFP/AG

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