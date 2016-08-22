IŞİD'in saldırdığı düğündeki damat Facebook'ta örgüt için cehennem köpeği demiş

Gaziantep'de kına gecesinde meydana gelen 51 kişinin yaşamını yitirdiği, 69 kişinin de yaralandığı terör saldırısında düğün sahibi damat Nurettin Akdoğan'ın sosyal paylaşım sistei Facebook'ta IŞİD için 28 Temmuz tarihinde "Cehennem Köpekleri" nitelemesinde bulunduğu belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, damat Akdoğan'ın Facebook’taki paylaşımları şöyle:

* 28 Temmuz: Cehennem köpeği IŞİD.. Saldırdığın yer kamislo Paris değil, Berlin değil, londra değil, Telaviv hiç değil. Kimin kopekliğini yaptığını herkes biliyor. Zalimleriçinyaşasıncehennem

*27 Temmuz: Hakimiyet milletin değil, Allah’ındır..*

21 Temmuz: Değer verin yada vermeyin ama asla verir gibi yapmayın..Sadi-şirazi

*17 Temmuz: Ben sıkıntımı, keder ve hüznümü yalnızca Allah’a arz ediyorum..-Hz. Yakup.

*16 Temmuz: Eskiden darbeyle ezan’ı sustururlardı şimdi ezanlar darbeyi susturuyor..!Elhamdulillah

*4 Temmuz: ve Ramazan bitti bir kez daha gördük ki güzel günler çabuk geçiyor...

* 1 Temmuz: Hem ramazan hem cuma hem de kadir gecesi... resmen kurtarma sınavı gibi bir gün..

*21 Haziran: Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür..-H.z Ali-

*11 Haziran: Yürüyün memleketimize gidelim orda ezan daha erken okunuyor :)

*6 Haziran: Allah’tan zenginlik istedim bana İslamı verdi...Muhammed Ali... Allah rahmet eylesin Mekanın cennet olsun.

*Yeryüzünde çok incindik... Bu gece göklere kaçıyoruz.-Mirac Kandiliniz kutlu olsun-

*11 Nisan: En çok sevdiğimiz insanlar, Kendimize en çok benzettiğimiz insanlardır..