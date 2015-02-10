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Dünya

IŞİD'in rehin tuttuğu ABD'li Kayla Mueller'ın ölümü doğrulandı

IŞİD'in rehin tuttuğu ABD'li yardım görevlisi Kayla Mueller'ın ailesi, kızlarını öldürüldüğünü açıkladı

10 Şubat 2015 20:53

IŞİD’in, 6 Şubat’ta öldürüldüğünü öne sürdüğü ABD’li yardım görevlisi Kayla Mueller’ın ölümünü ailesi doğruladı. IŞİD, Mueller’ın Ürdün’ün hava saldırılarında öldürüldüğünü iddia etmişti. 

NBC News’te yer alan habere göre, 26 yaşındaki kızlarının ölüm haberini aldıklarını belirten Mueller’ın ailesi, “Kayla Jean Mueller’ın ölümünün doğrulandığı bilgisini edindiğimizi paylaşmaktan üzüntü duyuyoruz. Kayla merhametli ve fedakar bir yardım görevlisiydi. Hayatını özgürlük, adalet ve barış ihtiyacı içinde olanlara yardım etmeye adadı” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada Mueller’ın nerede ve nasıl öldüğüne dair herhangi bir bilgi verilmedi. Mueller 2013’ün Ağustos ayında, Suriye ’de IŞİD tarafından esir alınmıştı. Örgütün Mueller’ın öldüğünü açıklamasının ardından, annesi haberlere inanmadığını açıklamış, Beyaz Saray ise kanıt olmadığını ifade etmişti.

 

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