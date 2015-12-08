IŞİD'in planları yayımlandı



İngiliz The Guardian gazetesi, hilafet ilan eden IŞİD örgütünün planlarını yayımladı. Haberde, örgütün halifelik sınırlarına dahil ettiği Irak ve Suriye'deki bölgelerde bakanlıklar kurmak istediği belirtiliyor.

Gazete, IŞİD örgütünün halifeliğin yapılandırılması adına planlar yaptığına yer verdi. Örgüte ait olduğu belirtilen belgelerde, halifelik içinde sağlık ve yetiştirme gibi bakanlıklar kurulmasının planlandığı belirtiliyor. Belgelere dayandırılan haberde, halifeliğin ekonomik hedefinin ise Batı'dan bağımsız olabilmek olduğuna yer veriliyor.

Halifeliğin askeri planlarında ise çocuklar yer alıyor. Haberde, terör örgütünün çocukları savaşçı olarak kullanmak istediği ve çocuklara hafif silahlar üzerine eğitim verileceği yer alıyor.

Gazetenin Pazartesi günü yayımladığı haberde belgelere, daha önce IŞİD için çalışan bir işadamının, aracı konumundaki bir bilim insanına teslim etmesiyle ulaşıldığına yer veriliyor. Halifeliğin yapılandırılmasına ilişkin 24 sayfalık Arapça belgelerin, Ebu Bekir El Bağdadi'nin 2014 yılında hilafet ilanından bir ay sonra hazırlandığına yer verildi.